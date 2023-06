Horacio Larreta visitó Catamarca: El apoyo a Manzi, y la crítica por el caso Rojas

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, realizó una amplia agenda durante su visita en la provincia en el marco de las próximas elecciones.

En una conferencia de prensa, el dirigente se reunió con Enrique Cesarini, representante del PRO y Rubén Manzi, de Juntos por el Cambio. Respecto a las listas, aseveró que no es su intención intervenir con su voluntad desde Buenos Aires, puesto que ese rol le compete a los dirigentes locales, sobre los cuales confía plenamente, reiterando su compromiso con el federalismo.

“Yo no voy a venir de Buenos Aires a decirles con el dedo 'vos sí, vos no, vos primero, vos segundo' “, manifestó, y añadió: ”Hay que recuperar el federalismo en la Argentina, la autoridad de las provincias. Son nuestros dirigentes catamarqueños los que tienen que definir cómo organizarse, yo confío en ellos" (Foto: Gustavo Roldán/ La Unión)

No obstante, respaldó a Rubén Manzi como precandidato a gobernador, aunque aclaró que esto no determinará el cierre de fórmulas y listas con el radicalismo.

"Trabajamos con todo el radicalismo, a nivel nacional trabajamos muy bien [...] yo creo que sería un gran gobernador de la provincia de Catamarca Rubén Manzi, pero son ellos los que deben definir el armado político. Creo en el federalismo, la autonomía de la provincia. Trabajaríamos bien juntos". aseveró Larreta. (Foto:Gustavo Roldán/ Diario La Unión)

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño mencionó que todavía no definió quién lo acompañará como vicepresidente en la fórmula.

El dirigente, acompañado por Manzi y el resto de referentes locales, realizó un recorrido por la ciudad capitalina mientras tanto.

Caso Rojas

Uno de los puntos de las actividades que llevó a cabo Horacio Rodríguez Larreta es la reunión que tuvo, previo a la conferencia de prensa, con Fernando Rojas, hijo del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, a quien ofreció su apoyo.

"Estoy horrorizado con lo que le hicieron a tu viejo", fue una de las declaraciones del dirigente, quien tras escuchar a la familia del extitular de Desarrollo Social, cuyo crimen aún no fue esclarecido, manifestó su compromiso con la independencia judicial.

"Acompaño a la familia en una situación durísima de un crimen que todavía no está resuelto. Fernando me pidió una sola cosa, que ayude con justicia. Esclarecimiento y justicia. Esa es la manera de fortalecer las instituciones, con justicia y rápido. Yo le agradecí mucho a Fernando que se haya acercado. La verdad que lo vi con mucha entereza y muy constructivo, pero también con el dolor de haber perdido el padre y no saber qué pasó. Eso es durísimo", compartió Larreta. Horacio Larreta se reunió con Fernando Rojas. (Foto: Radio Valle Viejo)

En este sentido, añadió: “Por eso es tan importante la justicia y creo que justamente en este caso la falta de justicia demuestra la debilidad institucional de la provincia. Con todo tipo de sospechas, de connivencia entre la Justicia, la política. De ida y de vuelta. Investigaciones que no se hicieron con la profundidad y la celeridad que una situación así amerita. Justicia es lo que me pidió Fernando casi a los gritos. Yo lo que le dije es que desde el gobierno nacional, cuando yo sea presidente y gobernemos la provincia, vamos a garantizar la total independencia de la Justicia. Que pueda actuar en casos como este y en todos con celeridad, a fondo, investigando sea quien sea. Este caso es un ejemplo de debilidad institucional”.