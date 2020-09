Hubo 18 contagios nuevos y hay preocupación por posible circulación comunitaria del virus

Ayer, Catamarca registró 18 casos positivos de Covid-19 y se generó preocupación en el Gobierno provincial debido a que la mayoría de los nuevos contagios se relacionan con los 3 casos detectados el martes, en Capital y sobre los que aún no se logró establecer el nexo epidemiológico. Por esta razón, la ministra de Salud, Claudia Palladino, advirtió que si se continúa sin encontrar la razón de esos 3 contagios, significa que existe circulación comunitaria en Catamarca.

Apenas pasadas las 21.35, el COE emitió el informe diario sobre la situación epidemiológica de la provincia e informó que hasta las 21 horas, se detectaron en la provincia 18 contagios diarios, por lo que el total acumulado de casos positivos detectados asciende a 154.

El informe señaló que los contagios registrados ayer “corresponden a Belén (4 - en contacto estrecho) y Capital (14 - en contacto estrecho con 3 casos confirmados ayer que permanecen en estudio de origen epidemiológico)”. A su vez, informaron que no se registraron nuevos pacientes recuperados y, por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 84 casos se consideran casos activos.

Tras el breve comunicado, desde el COE se informó que a las 23 horas, las autoridades que lo componen brindarían más detalles de la situación epidemiológica. Precisamente, a través de un video subido en la página de Facebook del Gobierno de Catamarca, la ministra Palladino señaló que “de los 3 casos que generaron 14 contagios, hoy nos preocupa que aún no se ha podido encontrar el nexo epidemiológico. Por tal motivo, en las próximas 24 horas, se seguirá realizando la investigación epidemiológica correspondiente, para ver si se logra encontrar este nexo. Si no se encuentra el nexo, deberíamos afirmar que estaríamos en situación de transmisión comunitaria”.

A su vez, informó que “en el Hospital Malbrán, en este momento, se encuentran internados en el sector de leves, 20 pacientes, en el sector de terapia intermedia, 6 pacientes con Covid-19, 4 con administración de oxígeno, y en la terapia intensiva no hay internados. Uno de los pacientes adultos mayores de la terapia intermedia, en el día de hoy, recibió plasma con muy buena recepción y muy buena evolución en su cuadro respiratorio”.

A su turno, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, dijo que “la situación en la que estamos es preocupante y, por eso, vamos a analizar la situación epidemiológica en las próximas horas, para definir y tomar decisiones con relación a las actividades que se encuentran habilitadas y los horarios de circulación permitidos”.