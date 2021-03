Hugo Moyano: "Macri es un bolu... asintomático, dice cada estupidez"

El líder del sindicato de camioneros Hugo Moyano replicó los dichos del ex presidente Mauricio Macri y dijo es “un boludo asintomático” porque dice “cada estupidez".

En su reaparición televisiva tras presentar su libro “Primer tiempo”, Macri había afirmado que los Moyano "extorsionan" y aseguró que es una "práctica habitual de Pablo Moyano, una de las causantes de que el país no pueda crecer". El ex jefe de Estado también responsabilizó a los camioneros de impedir más exportaciones de productos argentinos al mundo, debido a que "el sobrecosto de los camiones hace que los productos no puedan llegar a ser exportados".

En diálogo con el programa “Buenos Vecinos”, que conduce Pablo Duggan por Radio 10, Moyano retrucó a Macri y sostuvo que "si en vez de estar Alberto hoy estuviese el que gobernó antes, esto sería un desastre".

“En la presentación del libro de Macri hicieron un zoológico por la cantidad de gorilas que había", dijo, y recalcó que "nunca” tuvo relación con Macri. “Eso es mentira", sentenció.

Por otra parte, admitió que no fue conveniente el alejamiento con Cristina Fernández tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. "Todos cometemos errores, son cosas que pasan. Ahora nos reímos de algunas cosas con ella", reconoció.

Fuente: Ámbito