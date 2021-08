Icaño: Piden a Educación baños químicos para que una escuela pueda abrir sus puertas

Continúan los reclamos por las condiciones edilicias de los establecimientos escolares del interior provincial, esta vez un grupo de padres de los alumnos del nivel secundario de la Escuela N 59 de la localidad de Icaño en el departamento La Paz piden a las autoridades provinciales o municipales que ante la falta de sanitarios instalen los baños químicos para permitir la vuelta a la presencialidad.

En la edición anterior dimos a conocer una situación similar que atraviesa el Jardín de Infantes Maternal (JIN) N°17 de Santa María, donde por falta de respuestas de Educación de la provincia, los padres con aportes de la comunidad decidieron reparar los baños para que los niños puedan volver a las salitas y retomar el ciclo lectivo.

En el caso de Icaño, a través de un escrito que realizó un grupo de padres expresaron su malestar por la demora en las obras de reparación de los sanitarios que impide retomar las clases presenciales.

Por tal motivo, solicitan a las autoridades provinciales o municipales que arbitren los medios para instalar baños químicos o bien habiliten otros edificios escolares o reparticiones públicas para el dictado de clases.

En ese contexto advierten sobre las dificultades que tienen los alumnos para seguir en la virtualidad. Comentaron que existen serios problemas de conectividad, sumado que en algunos casos, los alumnos no tienen teléfono celular para conectares vía meet y revelaron que la señal de internet en la zona es dificultosa. Los padres plantearon que los estudiantes no logran entender las consignas y afirman que son varias las materias en la cuales no puden ayudar para que sus hijos desarrollen el contenido solicitado por los profesores.

Escrito

“Los alumnos de la escuela secundaria N° 59 siguen sin clases presenciales, a pesar de la decisión del gobierno provincial de retomar a la presencialidad. Si bien hay un importante avance de obra de los nuevos sanitarios, los mismos todavía no están terminados, lo que impide el retorno a clases.

Señor Gobernador, Señora Ministra de Educación, Señor Legisladores, tomen cartas en el asunto, ofrezcan una solución a los padres que nos preocupa esta problemática escolar, baños químicos, otros edificios escolares u oficinas públicas que si están en condiciones para el dictado de clases, son algunas de las alternativas para esto. Los padres solicitamos algo justo, el derecho a la educación, y este reclamo data desde el inicio de la pandemia y actualmente no recibimos respuestas ni de los directivos ni del gobierno”, versa el escrito que dieron a conocer los padres.