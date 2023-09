Inauguraron el Club de Campo Municipal de Fray Mamerto Esquiú

El intendente Guillermo Ferreyra, junto a la secretaria de Desarrollo Social Alejandra Benavidez, empleados y empleadas municipales inauguraron el Club de Campo Municipal cuyo predio se ubica en la localidad de La Carrera. Se trata del predio donde funcionaba el ex Camping Municipal y que fue transformado para cumplir el rol de brindar una multiplicidad de servicios a la familia municipal y que también estará abierto al público.

La obra incluye un predio dotado de un quincho para 150 personas, dos quinchos para 20 personas y un cuarto quincho que tiene capacidad para 10 personas, 20 sombrillas rústicas distribuidas en inmediaciones del al río, sector de asadores con sus respectivas mesas y sillas distribuidas en todo el predio. Además del acceso al río, cuenta con dos piletas de natación, solárium, cantina, sector de duchas y núcleos sanitarios.

Todo el predio fue recuperado a cero, luego de pasar largo tiempo cerrado al publico tras haber sufrido una seguidilla de administraciones que no cumplieron con su preservación, y diversos actos vandálicos e incluso un incendio que destruyó quinchos.

Alejandra Benavidez, en sus palabras felicitó a todos los empleados y empleadas que trabajaron en el lugar y destacó la calidad de la mano de obra municipal, que ha tenido el orgullo de inaugurar una multiplicidad de obras en beneficio de los vecinos y vecinas del departamento.

“Cada día estamos más orgullosos de nuestros compañeros y compañeras municipales, porque se capacitan y ponen lo mejor de sí para seguir embelleciendo nuestro departamento”, dijo.

Por su parte, el intendente Guillermo Ferreyra destacó que “Hoy es un día muy especial porque abrimos las puertas a algo que no existía, algo que no tenía este concepto. Antes era un camping que nunca tuvo éxito, siempre estuvo terciariazado y nunca tuvo un final feliz. Siempre el municipio tuvo que salir a recuperarlo con medidas judiciales porque no se cumplía con el canon, prometían a invertir, cuidarlo y siempre fue el municipio el que tuvo que recuperarlo porque terminaba desbastado”, recordó.