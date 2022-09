Interna del PRO: Mauricio Macri mantuvo una reunión privada con Rodríguez Larreta

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron a solas este domingo por la tarde, en un encuentro reservado que se produjo en medio de las tensiones en la interna del PRO, los vaivenes del Gobierno alrededor del diálogo con la oposición y las versiones sobre la suspensión de las PASO.

Esos temas estuvieron presentes en la charla de una hora, que se realizó en la casa del ex presidente, en la localidad de Acassuso, en la zona norte del conurbano bonaerense, aunque no trascendieron detalles del encuentro. Cerca de Macri no negaron ni confirmaron la reunión y sólo relativizaron su importancia ya que, aseguraron, “ellos se juntan todo el tiempo”.

En el PRO aseguran que el ex mandatario tuvo encuentros con los principales dirigentes del partido porque estará 15 días fuera del país: este miércoles iniciará una gira por República Dominicana, Estados Unidos y España. En su primera escala concurrirá a la Barna Management School, considerada la principal escuela de formación de directivos en el Caribe. Luego, en Washington, dará clases en el Instituto de las América de la Universidad de Georgetown y desde allí volará a España: en Pontevedra, participará del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, donde disertará sobre “Iberoamérica en el nuevo orden mundial” y compartirá el evento con figuras políticas de ese país como el presidente Pedro Sánchez, Felipe González, Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Fernando de Andreis, Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Además de su contacto con Larreta, Macri estuvo la semana pasada con otra presidenciable del PRO como María Eugenia Vidal y antes de irse tenía previsto hacerlo con Patricia Bullrich.

El ex presidente, luego de la charla con el jefe de Gobierno, estuvo por la noche en los estudios de LN+ para una entrevista con Luis Majul, en donde procuró hablar de los candidatos presidenciales del PRO de manera equilibrada, sin dar pistas sobre su propia postulación.

Durante la nota, Macri destacó: “Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta) y María Eugenia (Vidal), en el orden que quieras para no marcar ningún tipo de diferencias, están muy preparados. Los estoy ayudando a los tres todo lo que puedo. Horacio está mejor plantado frente a lo que quiere hacer, más claro y contundente, más allá de que pregone que cree en algo muy dialoguista”. Cuando le preguntaron si comparte esa visión, contestó: “No, creo que si la gente nos empodera esta vez a hacer un cambio económico, además de un cambio institucional, hay que hacerlo”.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se reunieron la semana pasada

Acerca de uno de los eje del proyecto presidencial larretista, que consiste en conseguir el apoyo del 70% del electorado para poder hacer los cambios necesarios, Macri dijo que “eso puede durar meses o años y mientras tanto los jóvenes se van del país”. “Los chicos se van a quedar si ven liderazgo, convicción y que no vamos a tener miedo a ningún mafioso que anda suelto en este país; que vamos a los cambios que hay que hacer y vamos a poner al Estado al servicio de la gente”, agregó.

Sobre Bullrich, consideró: “La veo cada vez más sólida en la forma de plantear la idea de cambio que tiene y, además, entendiendo que tiene que ir ampliando su opinión a otros temas además de la seguridad”. Y sobre Vidal, resaltó que “está volviendo de esa salida traumática de la provincia, recorriendo el país, muy clara también en para qué hay que volver al país, entendiendo cómo negociar con el peronismo no republicano y ser más mucho más firme que lo que fue ella con los intendentes y yo con los gobernadores, cuando hicimos buenismo, como dice (Miguel Angel) Pichetto”.

Durante la ausencia de Macri, seguramente habrá novedades acerca del diálogo político que quiere impulsar Cristina Kirchner luego del ataque del que fue víctima, aunque hasta ahora el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, habló solamente con dirigentes de la UCR y de la Coalición Cívica, pero con nadie del PRO y mucho menos con Macri. Mauricio Macri, durante la entrevista con Luis Majul

En la entrevista de anoche, el ex mandatario dijo que “el diálogo es una cuestión fundamental en una sociedad”, pero aclaró que, “para que eso se dé, tiene que existir la verdad, la honestidad intelectual”. En este sentido, opinó que “la falta de diálogo es algo que todos estamos sufriendo desde que el kirchnerismo gobierna” y lamentó que el país esté “sometido desde hace ya casi 20 años a este tipo de dialéctica”.

“Si me llama Cristina, le contesto. No quiero generar expectativas de cosas que no han sucedido. No nos olvidemos de que ni siquiera me entregó los atributos. Desde ese lugar, pensar que va a haber un diálogo constructivo, ojalá Dios lo permita por el bien de los argentinos”, dijo.

Más dudas existen todavía acerca de la suspensión de las PASO que impulsarían desde el Frente de Todos. Hay una fuerte presión de gobernadores del PJ sobre el Gobierno para anular las primarias y asegurar así sus probabilidades de ganar las elecciones en 2023: los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Uñac (San Juan) ya dieron de baja las PASO, mientras que en Chubut y en Catamarca avanza la idea de seguir ese camino, ante el fuerte rechazo de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri y Joaquín de la Torre, en un seminario para capacitar a candidatos a intendente

Este tema decisivo habrá estado presente en las charlas de Macri: la suspensión de las PASO pone en apuros a JxC, cuyas internas a nivel nacional y en algunos distritos se van a complicar si se elimina la posibilidad de que la gente las decida en las urnas. Esa herramienta fue una de las claves que permitieron el amplio triunfo de la oposición en los comicios legislativos de 2021.

Sin las PASO, la oposición deberá elegir sus candidatos mediante negociaciones, complejas ante la ausencia de un líder y de mecanismos para dirimir las diferencias, o en elecciones internas que deberán abrirse a todo el electorado, pero donde pesará más el aparato de la UCR, por ejemplo.

Hay una sola certeza antes de que se vaya Macri por 15 días: a su regreso se realizará otro de los tradicionales almuerzos del PRO. En el último, Larreta y Bullrich se pelearon ante sus colegas por las diferencias que mantuvieron sobre el operativo de seguridad ante la casa de la Vicepresidenta. Allí, el ex presidente no medió, los dejó hablar e incluso les dio la razón a los dos. Ahora, Macri elogió a todos y mostró señales de que no apoyará a ninguno. ¿Podrá seguir manteniendo el equilibrio?