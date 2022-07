Israel ratificó que Irán organizó los atentados en la Embajada y la AMIA

Irán preparó, financió y definió que Hezbollah ejecutará los ataques terroristas a la embajada israelí y a la sede la AMIA en Buenos Aires, ratificó Lior Hait, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel.

“Irán tuvo conexión con los atentados contra la embajada del Estado de Israel y la AMIA, Irán dio las órdenes, Irán financió los dos atentados, Irán hasta fue quien eligió los blancos de los dos atentados, y autorizó los atentados en la Embajada y en la sede la AMIA, refrendó Hait.

Y añadió desde Tel Aviv: “Es más, la responsabilidad de Irán llega hasta el punto de elegir a Hezbollah como el brazo terrorista del régimen de los ayatollahs para llevar adelante los atentados”. (Fuente Infobae)

Las afirmaciones de Hait despejan las dudas sobre la responsabilidad terrorista de Irán causadas por una nota del New York Times que atenuaba la participación del régimen fundamentalista de Teherán en la organización de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, sucedidos el 17 de marzo de 1992 y el 18 de julio de 1994, respectivamente.

Lior Hait, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel

La investigación judicial sobre el ataque terrorista a la embajada de Israel -que está en la Corte Suprema- y a la AMIA -bajo la supervisión del fiscal federal Sebastián Basso- tiene suficientes evidencias para probar que Irán es el autor ideológico de los atentados y que Hezbollah actuó como brazo ejecutor en ambos crímenes de lesa humanidad.

Pero la información aportada en ese medio internacional -basada en reportes de la inteligencia israelí que nunca se aportaron al expediente-, impactó en la comunidad judía y la justicia federal. Por eso la ratificación de la responsabilidad Irán en los ataques permiten mantener las alertas rojas sobre los terroristas que actuaron bajó las órdenes directas del régimen de Teherán.

En este delicado contexto geopolítico y judicial, las declaraciones exclusivas de Hait a Infobae también desalientan la posibilidad -por parte de Irán y Venezuela- de exigir a la justicia federal que se cierre la causa abierta para investigar la preparación de un presunto acto terrorista con el avión de Emtrasur que piloteó Ghasemi Ghomareza desde Caracas a Buenos Aires.

“Irán desde hace décadas está queriendo subirse a estructuras terroristas en América Latina basadas tanto en la infraestructura de Hezbollah, pero también de fuerzas iraníes. Trató de llevar a cabo atentados contra ciudadanos israelíes en diferentes lugares en América Latina. Y lo que hemos visto con el avión es una prueba o un testimonio nuevo del hecho que Irán está tratando de exportar su terrorismo al continente latinoamericano”, explicó el director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel.

A continuación, el reportaje al director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Lior Haiat:

— ¿Cuál es la opinión del Estado de Israel respecto a la publicación del diario New York Times asegurando que tiene fuentes del Mossad que dicen que Irán no participó del ataque terrorista a la embajada y a la AMIA?

— Quiero ser muy claro, lo que dice esa publicación del New York Times es lo que decimos hace muchos años: Irán sí tuvo conexión con los atentados, tanto el atentado en la AMIA como el atentado en la embajada de Israel. Irán fue el que dio la orden. Irán fue el que financió los dos atentados. Irán hasta fue el que eligió los blancos de los dos atentados y autorizó el atentado en la embajada y en la sede de la AMIA. Es más que eso, la responsabilidad de Irán llega hasta el punto de elegir a Hezbollah como el brazo terrorista del régimen de los ayatollahs para llevar a cabo los atentados. El que dice que Irán no participó o que no tiene responsabilidad es o que no entiende bien el mensaje o que no entiende los hechos. Porque es cierto que Hezbollah fue el que llevó a cabo los atentados, no es nada nuevo, Irán es quien mandó a Hezbollah a hacer los atentados. Los ordenó, financió, les dio las órdenes y también autorizó cada paso de ese proceso.

— ¿En ese contexto el Estado de Israel desmiente que haya siquiera algún informe de la Mossad sosteniendo lo contrario?

— Sí, pero el artículo del New York Times dice ese mensaje muy claro, Irán no participó en llevar a cabo el atentado mismo. Lo que sí ha hecho es ordenarlo, iniciarlo, financiarlo y por eso es responsable al 100% de los dos atentados.

— Si la Justicia argentina le pide al Estado de Israel más información para ratificar que Irán estuvo detrás de los dos ataques, es decir en su organización, en su financiación, en la elección de Hezbollah, ¿el Estado de Israel la aportaría?

— Voy a decirlo de una forma clara, Israel coordinó con la Argentina por años y sigue coordinando con las autoridades argentinas y vamos a seguir haciéndolo, ese informe que es la base de la noticia que se publicó en el New York Times, es información que las autoridades argentinas tienen conocimiento. Ya conocen.

— ¿Tiene conocimiento porque el Estado israelí se lo envió antes o porque se lo envió ahora?

— Antes.

— Es decir: desde la perspectiva del Estado de Israel, la nota del New York Times lo que hace es confirmar que Irán siempre estuvo detrás de los dos ataques y que no hay información nueva, que todo está en los expedientes en poder de las autoridades argentinas...

— Lo que hace la información del New York Times es publicar un informe que Argentina ya conoce, o las autoridades argentinas ya lo conocen. Es un informe del Mossad sobre los atentados.

— ¿Se puede acceder a ese informe?

— Ese informe no es público todavía.

—¿El informe del Mossad asegura que los explosivos de los ataques a la embajada de Israel y la AMIA ingresaron a la Argentina en envases de shampoo y cajas de chocolate?

— Así dice el informe.

— No hay en ninguna parte de los dos expedientes -embajada de Israel y la AMIA- una evidencia que pueda confirmar ese informe.

— Voy a decirlo en una forma clara, ese informe está basado en una investigación del Estado de Israel y así lo dice en el informe.

— Y ustedes le dan verosimilitud a esa información.

— Vuelvo a decir, ese informe es un resumen de la investigación que hizo el Estado de Israel sobre los atentados.

— Hablé en los últimos exactos 30 años con distintos investigadores a lo largo de la sucesión de gobiernos, jueces, fiscales, magistrados que trataron los dos casos, incluidos miembros de la Corte que tiene el caso de la Embajada, y nunca escucharon o leyeron o confirmaron que el explosivo llegó en frascos de shampoo o cajas de chocolate.

— Yo vuelvo a decir la misma cosa, el informe es el resultado de la investigación que hizo Israel. Los datos que están en el informe las autoridades argentinas lo conocen.

— ¿Cuando se refiere a las autoridades argentinas, hace referencia al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial?

— Me quedo con el decir que las autoridades argentinas.