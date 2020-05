Jalil busca consenso para la reforma de las regalías mineras

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Jorge Moreno, se reunirá hoy por la mañana con los concejales de Andalgalá, con el objetivo de explicar en qué consiste el proyecto de ley del Gobierno, para modificar el régimen de regalías mineras. La intención es lograr un consenso y apoyo de los ediles, teniendo en cuenta que la totalidad de ellos, tanto oficialistas como opositores, pidieron al Gobierno provincial que dé marcha atrás con el decreto que derogó la ley, que establecía la distribución de los fondos provenientes de los yacimientos mineros.

Consultado por la prensa sobre el encuentro con los ediles, Jalil explicó que también quiere hablar sobre “una ordenanza que hay ahora para cobrar un canon a la rodocrosita”, pero hizo hincapié en la modificación las regalías mineras: “La ley de regalías mineras, la verdad que fue una ley que no mejoró la calidad de vida de los catamarqueños, pero ahora, con la nueva ley, hemos reforzado a través de un fideicomiso para dar mayor trasnparencia”.

Por último, respecto de la sorpresiva renuncia de Rodolfo Micone como ministro de Minería, el gobernador indicó que recién ayer por la tarde iba a reunirse con él y no quiso anticipar si ya había decidido su reemplazante.



Inauguración de obra

Ayer, Raúl Jalil inauguró y dejó habilitadas las refacciones y mejoras del Hospital de Villa Dolores “Dr. Dermidio Herrera”, para afrontar la pandemia de COVID-19. En su discurso inaugural, agradeció al personal de salud por la constante tarea de prevención para evitar contagios de COVID-19 en la provincia, y reiteró que “todas las medidas que tomamos en estos meses, el gran trabajo del personal de salud y de seguridad y la colaboración de la comunidad nos han dado el tiempo suficiente para fortificar el sistema de respuesta sanitaria. Sabemos que puede haber casos en nuestra provincia y no podemos bajar la guardia, pero sin dudas, ahora estamos más preparados que al inicio de la pandemia”, aseguró el mandatario.