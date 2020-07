Jalil calificó como irresponsables a los dirigentes sindicales que organizan marchas

El gobernador Raúl Jalil remarcó ayer la situación favorable que mantiene la provincia respecto del resto en cuanto a la situación epidemiológica, manteniéndose como la única jurisdicción sin casos de Covid-19, pero le pidió a la sociedad no “relajarse” y cumplir con todas las medidas de prevención. En ese marco, cuestionó a los sindicalistas que convocan a manifestaciones y los calificó como “irresponsables”.

Tras que señalar que “prácticamente, el 50 % del país tuvo que volver a la casa” por los retrocesos en las fases de la cuarentena que se dieron en algunas provincias, el mandatario dijo que, a pesar de que aún no hay casos en Catamarca, “no nos podemos descuidar porque es muy contagiosa esta enfermedad. No se le ha encontrado la medicación ni tampoco la vacuna ”.

En ese marco, le pidió prudencia a la sociedad y, luego, extendió la petición a los sindicalistas, en referencia a UPCN, que realizó ayer un banderazo, en reclamo del cronograma de pago de los sueldos del Estado provincial, que para algunas áreas, se postergó hasta el 13 de julio y, en el caso de los docentes, hasta el 15. (ver página 7).

Jalil explicó que el cronograma se decidió en base a las consultas realizadas con ANSES (que tiene establecido los días para el pago del IFE), con el Banco Nación y con el Municipio capitalino (también tiene un cronograma de pago de los salarios), para evitar la aglomeración en los bancos, teniendo en cuenta las disposiciones que rigen por el distanciamiento social que abarca a la provincia.

“La semana que viene, tenemos dos días feriados y, por ese motivo, para no tener mucha gente en la cola del banco, se ha prorrogado dos días el pago”, explicó y contó que ante la consulta del ministro de Hacienda sobre este tema, “le dije que lo importante es la salud de los catamarqueños”.

Haciendo referencia directa a la dirigencia de UPCN, Jalil sostuvo: “Veo un grado de irresponsabilidad de algunos dirigentes en llamar a un banderazo, cuando la situación de la pandemia es muy grave y tienen que mirar lo que está pasando. Ayer, tuve una comunicación con el gobernador de Jujuy y hoy con el de Salta, quienes de tener pocos casos pasaron a tener 100 casos. No nos podemos descuidar y llamo a la reflexión a los dirigentes sindicales”.

En esa línea, dijo que “no hay que relajarse. Hay un porcentaje pequeño de la sociedad que se quiere relajar, como esto de llamar a un banderazo por dos días de pago, que no es que porque las finanzas de la Provincia no permitan pagar, sino que lo hemos hecho por el cuidado de la gente, que tiene que ir al banco, porque se ha notado que los bancos son lugares en donde la gente se puede contagiar”.