"Jalil debería ocuparse de solucionar los verdaderos problemas de los catamarqueños"

El dirigente de la Coalición Cívica - ARI criticó al gobernador, entre otras cosas, por el colapso en los servicios. “Le suplico a Raúl Jalil que haga foco en la Salud Pública, en la calidad de los servicios y que sea un cuidador celoso de los intereses del Estado catamarqueño respecto de los negociados con las compras directas, las expropiaciones, la compra y venta de propiedades y las obras públicas que se están haciendo con recursos de los ciudadanos a los que les debe responder como administrador de los recursos”, agregó Mariano Manzi.

“Hemos comenzado el año 2022 con una gran deficiencia de los servicios públicos, donde los catamarqueños sufrimos apagones; falta de agua y la ola de calor que azotó a todo el país demostró que la prestación de los servicios no está preparada, no está a la altura para atravesar una situación así sin que colapsen. Hoy nos enteramos que casi el 30 por ciento de los pueblos catamarqueños no acceden al agua potable, lo cual quiere decir que hay un 30 por ciento de la población que vive en el siglo 18”, detalló el dirigente. “

A ello le sumamos que los incendios forestales arrasan con cientos y miles de hectáreas en nuestros cerros y no tenemos un avión hidrante; el alivio de la lluvia luego del calor intenso fue una gran pesadilla para miles de catamarqueños que sufrieron inundaciones”, siguió. “Todo esto se puede evitar, y se puede prevenir simplemente poniendo el foco donde es preciso, realizando inversiones pensando en mejorar la calidad de vida de los catamarqueños en lugar de pensar a quiénes voy a beneficiar con contrataciones sin control y procedimientos muy poco transparentes”, advirtió.

Para Manzi, mientras el gobierno se regodea anunciando que lidera el crecimiento de empleo en el sector privado, “incrementó la pobreza en un 10 por ciento; es decir que en los dos años que lleva gobernando empujó a más de 40 mil catamarqueños a la pobreza, esta es una contradicción que el gobierno se niega a explicar; como así también la gran cantidad de gente que está desempleada, o en situación de absoluta precariedad laboral en el mismo Estado, sin acceder a prestaciones sociales, aportes jubilatorios, obra social, etc? y que no se los cuenta a la hora de medir la real situación de desocupación en la provincia”.

Entre los temas que, según el presidente del Congreso de la CC - ARI local, el gobierno debería concentrar toda su atención enumeró: “la falta de inversión y la errática política para el desarrollo del turismo, que debe ir acompañada de infraestructura; la situación de los hospitales públicos, tanto del principal centro de salud que es el Hospital San Juan Bautista, cuyo estado es la síntesis del estado de la salud de los catamarqueños; y a ello se suma la situación del hospital Malbrán, que un día dicen que lo cierran, que van a construir otro, que va a continuar funcionando, en fin? una ausencia de planificación y criterio claro”.

Lobby

Finalmente, Manzi le recomendó al mandatorio provincial que “termine con esta burda parodia de mostrar 'preocupación por la salud financiera de los catamarqueños´, porque eso no es un problema real de los ciudadanos y deje de hacer lobby -vaya uno a saber con qué interés- para entorpecer algunas actividades comerciales en la ciudad”. Y recordó que Raúl Jalil fue “el que propuso crear la cripto moneda argentina hace un año; entonces, huele muy raro que el gobernador se ocupe en forma tan directa de un tema que no afecta los catamarqueños tanto como los ya mencionados”.