Jalil deslizó la posibilidad de renegociar el aguinaldo y generó el rechazo de los gremios

Los gremios de estatales, ATE y UPCN, mostraron su preocupación ante los dichos del gobernador Raúl Jalil sobre una posible “renegociación” del aguinaldo de los trabajadores provinciales. Ante esa posibilidad, las dos entidades gremiales expresaron su rechazo y advirtieron que no se puede avanzar en contra de derechos adquiridos de los empleados provinciales.

La polémica surgió por una entrevista cedida por el mandatario provincial al sitio Infobae, en el que habló sobre la situación actual y futura de la provincia ante la pandemia del Covid-19 y que fue publicada ayer. En ese marco, al ser consultado sobre si la Provincia podrá afrontar el pago de sueldos, Jalil indicó que por lo menos abril y mayo estarían asegurados, pero no quedó ahí su respuesta.

“Nosotros, por ahora, sí (podemos pagar los sueldos). Estamos asistidos por la Nación. Lo que pasa es que nadie sabe cuánto va a bajar la recaudación. Tal vez tengamos que ver si hay que renegociar el aguinaldo. Esto va a ser día a día”, respondió y despertó la preocupación de los dirigentes gremiales.

En diálogo con este medio, la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, se mostró sorprendida por los dichos de Jalil y rechazó por completo cualquier posibilidad de renegociar el sueldo anual complementario. “UPCN de ninguna manera va a aceptar que se merme el salario de los trabajadores, ya sea el aguinaldo, el sueldo o cualquier forma que sea. Hay una ley que establece cómo se debe pagar el aguinaldo y es una ley que se debe respetar”, remarcó.

La gremialista manifestó que no estaba en claro cuál fue el planteo del gobernador y trazó un paralelismo con la movilidad laboral que pretende el Ejecutivo provincial. “No sé cuáles serían los términos de la negociación, no tenemos nada, ni siquiera el proyecto de la movilidad laboral, que nunca lo hemos visto. Pero desde UPCN hacemos un rechazo absoluto a tocar el bolsillo de los trabajadores, demasiado hemos sufrido cuatro años con terrible inflación y pérdida del poder adquisitivo. Que ahora nos hablen de tocar el aguinaldo, la verdad, que genera una situación de choque”, sentenció.

Por su parte, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, se mostró en la misma sintonía. “La verdad, que no sé qué es renegociar y cuál es el sentido que le quiso dar al decir eso porque el aguinaldo es un derecho que tienen los trabajadores, por lo que no sé de qué manera se puede renegociar algo que es un derecho adquirido. Es algo no negociable. Es lo mismo que diga que va a mermar los sueldos. Los derechos de los trabajadores no se negocian”, comentó a LA UNIÓN.

A su vez, agregó que el proyecto de movilidad laboral claramente es una movilidad del bolsillo para que vayan los salarios a la baja”. En ese punto, cuestionó también que aún no se le haya remitido a ATE un borrador o proyecto de esa reforma impulsada por el Gobierno y dijo que “claramente, es una movilidad del bolsillo para que vayan los salarios a la baja”.

Por último, también criticó el decreto por el cual Vialidad Provincial se convirtió en una Dirección del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles porque “los compañeros de Vialidad iban a tener un directorio de tres representantes y, ahora, van a tener dos, quitándole la intervención de los trabajadores y sacándole representación a ellos”.

“Una oportunidad para repensar el sistema político, económico y social”

El gobernador también indicó que la pandemia “desnudó y puso en evidencia que este sistema político no está para resolver los problemas. Son los mismos problemas que tendríamos si todo volviera a funcionar igual que antes: la distribución de los recursos del Estado y para qué cosas se prioriza las políticas de Estado. Tienen que cambiar a partir de ahora”.

En ese marco, agregó que “el sistema económico y social también tiene que cambiar. El mundo se tiene que repensar. Esta crisis tiene que ser una oportunidad para repensar el sistema político, económico y social. En lo que respecta a nuestro país, creo que esto va a servir para reactivar las economías regionales”.

Además, Jalil volvió a mencionar que es necesario “reducir la estructura política. Y, además, el Estado va a tener que tener un peso específico más importante en la economía. Porque en las crisis, el Estado vuelve a ser importante. Debemos tener la capacidad de adecuar al Estado a este nuevo sistema económico, social y político que vendrá. A este nuevo orden mundial que vendrá”.

A su vez, insistió en la necesidad de concretar una movilidad laboral. “Quedó demostrado que el Estado no estaba funcionando bien. Quedó demostrado que hay excesos del sistema que vamos a tener que replantearnos. No puedo tener 2.800 empleados en la Legislatura y 3.500 en la Policía”, apuntó.