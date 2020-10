Jalil dijo que le pidió a Gordillo que continúe y se desligó de las críticas del PJ de Pomán

Luego de las repercusiones de la renuncia de Francisco Gordillo como ministro de Educación, ayer el gobernador Raúl Jalil aclaró que la partida no fue por pedido suyo, sino que, al contrario, le había solicitado que continúe en el cargo. A su vez, se desligó de las críticas del PJ de Pomán que realizó un duro pronunciamiento en contra de la falta de respaldo del Gobierno ante los embates de algunos sectores a la gestión que desempeñaba el ahora nuevamente intendente de Pomán.

“La verdad, que yo le había pedido a Francisco que continúe en el cargo y el tomó una determinación distinta”, respondió el mandatario ante la consulta de la prensa y deslizó la idea de un desgaste por parte del exministro propio de una situación extraordinaria como la de la pandemia. “Hay sectores que están paralizados, la educación está paralizada, el turismo está paralizado y cuesta gobernar en este momento, no solo a Francisco sino a un montón de áreas”, indicó.

Luego, al ser consultado por el documento del PJ de Pomán y a la falta de respaldo a Gordillo por parte del Gobierno, el mandatario se limitó a responder: “Ese es un tema de ellos, yo no le pedí la renuncia”.

Por último, negó que ya tenga definido el nombre del próximo ministro o ministra de Educación y respondió que “lo vamos a ver tranquilos en los próximos días. No tenemos candidatos todavía”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, señaló que Gordillo le señaló un “desgaste personal que afectaba a las gestiones de gobierno”. “Él pensó que había una etapa cumplida en el marco de una situación extraordinaria por la pandemia, y en materia educativa al no tener clases presenciales y la novedad de implementar un sistema de video y Zoom han ido desgastando la figura y la gestión”, agregó.



Regularización Dominial

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Hacienda Pública, Sebastián Véliz y el director ejecutivo ARCA, Raúl Cipolletti, presentaron el programa de Regularización Dominial “Ley Pierri”. De esta manera, particulares podrán regularizar la titularidad de su propiedad.

“La Ley Pierri es muy importante socialmente porque se le va a poder dar una escritura a los propietarios, y también porque es muy importante para poder sacar un préstamo, para poder agilizar los trámites de una herencia o agilizar los trámites judiciales”, indicó el jefe de Estado.

La aplicación de esta nueva ley estará a cargo de la Dirección Provincial de Saneamiento de Títulos; la Dirección de Catastro generará una aplicación de una nueva registración de los documentos cartográficos, de mensura; y el Registro de Propiedad generará una inscripción especial para que este régimen pueda ser aplicado.

En tanto, el Colegio de Escribanos y de Agrimensores donará el 50 % del valor de la escritura al propietario y 50% será abonado por el Estado.

Las personas interesadas en sanear propiedad única deben presentar la documentación en Saneamiento de Título que acredite su posesión lícita, pacífica e ininterrumpida, desde el 1 de enero del 2009, hacia atrás por lo menos 3 años. Este organismo coordinará el trabajo con los ingenieros agrimensores y escribanos, para llegar hasta la escrituración.