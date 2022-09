Jalil: "Discuten las cifras de generación de empleo pero Catamarca sigue creando producto de la minería y el turismo"

Durante el acto que se llevó a cabo esta mañana en Casa de Gobierno, donde se tomó juramento al nuevo ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, CPN Lucas Zampieri, en reemplazo de Alberto Kozicki. Allí, el primer mandatario provincial destacó la firma de los convenios con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, de visita en Catamarca.

Al describir nuevamente el crecimiento de la provincia y apuntar el valor del turismo y la minería, apuntó a la oposición que viene marcando lo contrario. Las últimas declaraciones fueron las de la diputada provincial Silvana Carrizo, quien estimó que existe una dicotomía entre los números expresados y la realidad que se vive. En este aspecto aseguró que "en Catamarca muchos hogares no superan la línea de pobreza (LP), es decir, sus ingresos, no tienen la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales".

Sobre esto Raúl Jalil sentenció "algunos discuten las cifras de generación de empleo pero Catamarca sigue creando producto de la minería y el turismo ". A esto añadió “la gente ha cambiado su matriz de consumo, en cuanto a esta última actividad y su relación con el medio ambiente, va creciendo y va a crecer más. En la provincia también está creciendo el trabajo textil. Vengo de una entrega de créditos para una empresa que trabajará en convenio con una firma de La Rioja”.

Agradeció por otro lado la visita del ministro y el aporte, que según el primer mandatario provincial, sigue realizando para con Catamarca, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.