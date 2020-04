La entrega se realizará siguiendo las pautas que exige el protocolo de COVID-19 implementado por el Gobierno nacional, y acorde a las pautas provinciales. "Es intención de este Gobierno que más familias puedan de verdad quedarse en casa, porque ahora la tienen, por eso vamos a ir entregando de manera paulatina las viviendas terminadas en distintas localidades", explicó Saenz. "Le hemos indicado a los adjudicatarios la necesidad de que un solo integrante del grupo familiar que no se encuentre en la franja de riesgo de contagio acuda a la vivienda asignada, y permanezca en el ingreso a la vivienda a la espera de su llave y resolución", aclaró. El Ministerio de Vivienda y Urbanización dio a conocer el protocolo dispuesto por los gobiernos nacional y provincial para la entrega de viviendas: -Citar a un integrante del grupo familiar de la vivienda adjudicada. -Que este integrante no se encuentre dentro de la franja de riesgo de contagio. -El beneficiario deberá permanecer en el ingreso a la vivienda a la espera de su llave y resolución de adjudicación. -La entrega se realizará por manzanas, en el horario estipulado, para evitar la espera y concentración de gente. -La Policía deberá asegurar que así se realice, permitiendo la circulación ordenada de los adjudicatarios y restringir el acceso de aquellas personas que no lo sean. Asistirá por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanización, el Ministro Fidel Saenz y los funcionarios cuya presencia sea estrictamente indispensable. Por parte del Municipio asistirá la señora Intendenta, el Presidente del Concejo Deliberante y los funcionarios municipales cuya presencia sea estrictamente indispensable.