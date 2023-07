Jalil: "Estamos en campaña, y tenemos que elegir qué proyecto nos beneficia más"

En el marco de la cuarta visita del Presidente Alberto Fernández a Catamarca, que encabezó un acto de entrega de 90 viviendas en el complejo habitacional Valle Chico en el sur de la ciudad Capital, el gobernador Raúl Jalil aprovechó el momento para apuntar a la previa de las próximas elecciones y sostuvo durante su discurso que el espacio del oficialismo, que apostó por su reelección junto a Rubén Dusso, se ha lanzado de lleno.

“Estamos en campaña, y tenemos que elegir qué proyecto nos beneficia más” destacó el mandatario provincial.

Por otro lado, destacó la gestión de Alberto Fernández respecto al norte argentino. También, destacó su propia gestión y la de Lucía Corpacci, aseverando que “a los catamarqueños nos fue muy bien”.

“Nos ha ayudado mucho que es la provincia que más empleo privado genera, donde la minería está muy bien, está controlada con el medio ambiente, con la discusión social, quedamos con las comunidades. Y su efecto económico” manifestó el mandatario.

En este sentido, destacó “Catamarca es hermosa por naturaleza, la verdad que este Catamarca está creciendo en el turismo en la agroindustria, en la minería, como el Parque Industrial el Parque Industrial el textil," agradeciendo al Presidente.

Y agregó, en una crítica infaltable al macrismo: “cuando uno tiene que explicar la la economía del anterior Gobierno Nacional, que trataron de bajar la inflación tomando deuda y terminamos con el 55% de inflación y con una deuda inmensa que la estamos pagando este todos los argentinos. Ahora con todos los problemas que hemos tenido en este momento con la pandemia, con la guerra, la verdad que poder entregar y tener el nivel de obra pública que tiene Catamarca. Siempre digo '¿qué hubiera sido si no hubiéramos tenido la pandemia, si no hubiéramos tenido la guerra, si no hubiéramos tenido el cambio climático, uno está viendo lo que nos pasa hoy, no? Lamentablemente, por un lado nos tocó gobernar en una nueva era de la humanidad”

Por último, destacó las políticas oficialistas, y su “federalismo”: “Lo hizo Cristina, lo está haciendo usted -por Alberto Fernández- y estoy seguro de que lo va a seguir haciendo Sergio en todo el norte argentino, es lo que necesitamos. Estamos en un proceso de campaña. Tenemos que elegir, saber a dónde vamos y qué proyecto nos beneficia más. Hay cuatro barcos, de los cuales, nosotros tenemos el barco de la unidad y el barco del federalismo. Le pido a los catamarqueños que sigan acompañando este proyecto porque antes, la gente se iba a vivir al conurbano para pasarla mal, y hoy está regresando porque hay políticas de Estado que acompañan.”