Jalil habló del costo de las PASO y la aplicación del impuesto al Litio

El gobernador Raúl Jalil, habló con medios nacionales sobre el costo elevado que significaría para la Catamarca la realización de las PASO (Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) y la aplicación del impuesto al litio.

“Nosotros estamos concentrados en la gestión, en bajar el nivel de desempleo que lo estamos haciendo, ahora estamos viajando con 10 gobernadores del norte argentino y Wado de Pedro a Estados Unidos con una agenda de trabajo con entidades de créditos internacionales, empresas, empresas mineras. Nos gustaría que en algún momento tengamos un vuelo directo de cualquier ciudad del norte a EEUU. No hablé con los referentes políticos de Catamarca pero no está en nuestra agenda las PASO, está en bajar en la inflación, tema que el ministro Sergio Massa está trabajando bastante. Hoy hay que concentrarse en la gestión y las PASO no está la agenda del gobierno provincial”, manifestó Jalil.

Con respecto a la posible suspensión de las Primarias, el mandatario dijo que en la agenda de los Gobernadores del Norte Grande, no es un tema a tratar todavía. “En algún momento se tendrá que tomar una determinación pero hoy la agenda es el turismo, la minería donde tenemos muchas inversiones mineras, el Corredor Bioceánico; la agenda hoy es tratar de seguir bajando el desempleo. El desafío es ir recuperando a partir de octubre el salario real”.

Por otra parte, Jalil remarcó la necesidad de que, al momento de legislar sobre el litio, se tenga en cuenta que “la matriz impositiva tiene un límite”, para evitar aplicar impuestos excesivos al sector.



“Lo que les digo a quienes legislan desde Buenos Aires que hace más de 100 años se legisló sobre el agua ardiente, que era una industria bastante importante en Catamarca, se aplicó un impuesto tan alto que desapareció la industria, y no podemos cometer el mismo error ahora con el litio o con algún otro producto”, expresó Jalil a Télam Radio.



El mandatario provincial afirmó que “el país tiene mucho futuro”, y remarcó que "a partir del diálogo” se logrará consolidar esa construcción en referencia al rol de la Mesa del Litio conformada por Catamarca, Salta y Jujuy. En cuanto a la importancia del turismo, el gobernador destacó el crecimiento del sector en Catamarca, y valoró como soporte de esto a las acciones de promoción que hicieron desde la provincia a los efectos del programa nacional PreViaje.



Además, se refirió a los objetivos de la misión a los Estados Unidos que cumplirán los 10 mandatarios del denominado Norte Grande.



En este sentido, destacó la interacción entre “gobernadores que son de distintos partidos políticos, pero con políticas de Estado comunes para el norte argentino, como el Corredor Bioceánico, que está incluido dentro del presupuesto nacional”.



Jalil otorgó especial importancia a la misión a los Estados Unidos que integrará el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, porque será sobre una agenda que tendrá a la producción de litio como “uno de los temas importantes”, sumado al “turismo, las inversiones y la financiación de obras con créditos internacionales”.



“Van a ser cuatro, cinco días de mucho trabajo con organizaciones internacionales, posibles inversores, con empresas que se quieren radicar en Argentina, y el planteo de que algunos vuelos puedan llegar directamente desde Estados Unidos a alguna provincia del norte para fomentar el turismo y la cultura”, detalló Jalil.



Por otra parte, dijo que “se está discutiendo la Ley de Humedales” y al respecto apuntó que “Nordelta es un humedal, cada gobernador se tiene que hacer cargo de su región, como el Riachuelo, Nordelta, y creo que la Ley de Humedales y la potestad tiene que ser de cada provincia porque cada provincia sabe cuáles son sus problemas”.