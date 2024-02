Jalil habló sobre las políticas de Milei y criticó la falta de diálogo: "A los que se perjudica no es a los gobernadores, sino a los catamarqueños"

El gobernador Raúl Jalil retornó de su gira europea y ante las últimas medidas económicas del Ejecutivo Nacional habló sobre sus efectos en la provincia. El mandatario provincial criticó las políticas que viene ejecutando el oficialismo libertario, y cuestionó la falta de diálogo con las provincias en medio de una escalada de tensiones por los recursos, fondos educativos y la quita de subsidios.

En este sentido, si bien Jalil destacó que considera que “hay cosas bien planteadas” y estuvo de acuerdo en que para salir adelante en medio del complejo estado económico del país hay que “realizar sacrificios”, apuntó a la falta de diálogo de Nación con las provincias, especialmente luego de la caída de la Ley Ómnibus y la acusación del Presidente contra los gobernadores por no haber acompañado el proyecto en el Congreso.

“A los que se perjudica no es a los gobernadores, sino a los catamarqueños”, apuntó en relación a la quita de subsidios de transporte y la confirmación de que la provincia no recibirá fondos educativos de Nación cuya confirmación la realizó este miércoles Manuel Adorni. El Gobierno no evalúa girar el Fondo Nacional de Incentivo Docente por lo que peligra el inicio de las clases.

“No digo que sea el mejor camino, pero es camino elegido por el presidente. Creo que hay cosas que están bien planteadas y que hay que ir bajando la emisión monetaria”, expresó y remarcó “hay que ir bajando el déficit.” No obstante, a pesar de reconocer las tensiones en la relación con Nación y ante el hecho de que la provincia no ha recibido ninguna transferencia el mes pasado, destacó que el diálogo es la herramienta clave para abordar el tema. “La solución es terminar con la conducción basada en la polémica y seguir dialogando”, señaló.

En tanto, en el medio de este contexto económico difícil, el mandatario apuntó a la importancia de la política salarial. En relación a los Docentes Autoconvocados, que vienen reclamando fuertemente con manifestaciones cada semana por una mejora salarial del 100% y un boleto gratuito para la docencia, y el reclamo de los policías, aseveró que el Ejecutivo está buscando el diálogo para poder satisfacer los reclamos, pero que se debe “ser muy cuidadosos en la toma de decisiones, sobre todo el tema de salario”, aunque evitó dar una respuesta concreta ante la manifestación convocada este miércoles en el centro capitalino por los docentes.

Gira en Europa

Sobre su viaje al continente europeo en busca de inversores, el Gobernador Jalil, quien estuvo acompañado por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), y Gustavo Sáenz (Salta), destacó que se logró que una importante firma indumentaria se interese en establecer relaciones con las comunidades catamarqueñas por la fibra de vicuña.

Los gobernadores recorrieron España donde pudieron conocer además sobre los bosques y “el pago a través de los bonos”, explicó. Además, apuntó que puso sobre la mesa la obra de provisión de gas en la zona de la puna ya que una empresa de ese país distribuye gas a diferentes lugares, por lo que pidió que sumen a Catamarca.

En tanto, el mandatario señaló que en Alemania se realizó una importante reunión sobre el litio y el cobre, explicando que allí “están interesados en la transición energética” para la cual es sumamente importante los recursos mineros de Catamarca y Jujuy, especialmente el litio. En este sentido, explicó que en Bélgica se reunieron con las autoridades de la Unión Europea interesados también en los minerales críticos, especialmente litio y cobre.

Por último, en Francia se reunieron con el embajador con el cual se dialogó sobre la extracción directa y el yacimiento arqueológico de La Cueva del Cacao en Antofagasta de la Sierra. Sobre ello, Jalil anticipó que este miércoles se reunirán junto a arqueólogos de Tucumán y Catamarca.

Al respecto sobre su gira europea, Jalil evaluó positivamente las reuniones respecto a la minería de la provincia y destacó que “Catamarca tiene tres proyectos en construcción, dos que van a empezar a exportar ahora y tiene 12 proyectos en estudio”. Además, remarcó que “hay que seguir trabajando para seguir incorporando a Catamarca al mundo”.