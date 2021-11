Jalil habló de transformaciones y pidió no dejarse llevar por campaña de desprestigio

Con una masiva concurrencia, el oficialismo cerró su campaña de cara a las Legislativas del próximo domingo 14 en el club Defensores de Esquiú en Piedra Blanca y aseguró que el Gobierno nacional, provincial y municipal, no detiene su trabajo pese al “bombardeo mediático” de la oposición.

El evento contó con la presencia del Gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, el intendente Guillermo Ferreyra y las Diputadas Nacionales Lucía Corpacci, Silvana Ginocchio y el Senador Nacional Dalmacio Mera, quienes acompañaron a los candidatos a concejales Belkys Vera, Patricia Arreguez y Francisco Acosta.

Los candidatos a concejales se mostraron emocionados tras el fin de una agitada campaña que los llevó a cada rincón del departamento y expresaron su deseo de poder llegar al Concejo Deliberante para “devolverle la seriedad y responsabilidad”.

En su alocución el gobernador agradeció a los más de treinta partidos políticos que integran la fórmula y que aseguró, constantemente acompañan a la gestión.

También en un claro mensaje a la oposición Jalil sostuvo: "Nosotros hemos cambiado un paradigma político, estamos generando un cambio y transformaciones. El peronismo está llegando todos lados, por eso no nos dejamos llevar por la campaña mediática que busca desprestigiar”, aseguró. “Nunca hubo ni presidente que ayude tanto a las provincias como el presidente Alberto Fernández", dijo, tras destacar que ya se están construyendo 800 viviendas y que se firmará convenio por 2500 viviendas más.

Aseguró que después de vivir momentos muy difíciles, el país y la provincia se están reactivando. “En épocas muy difíciles ha cambiado mucho la provincia “, apuntó.

Otra de las oradoras de la noche fue la Diputada Nacional Silvana Ginocchio, quien sostuvo que fue una campaña muy especial “porque nos reencontramos después de un largo tiempo”.

Convocó a los electores a concurrir a las urnas para elegir “el modelo de provincia y municipio que queremos. Catamarca está activa, hay políticas públicas que están llegando al lugar que necesitan”.

Por su parte, la diputada nacional y candidata a senadora nacional, Lucía Corpacci en su mensaje destacó la responsabilidad de los sectores internos del Peronismo en la unidad tras las PASO e hizo un llamado a la reflexión.

"Las PASO son una interna y después de la interna todos pertenecemos a un mismo proyecto político. Después de las PASO debemos seguir trabajando sin pretensiones. Seguir trabajando y no irnos a ningún lado, por eso debemos ser perseverantes, debemos dejar de lado el odio sin irnos a la vereda del frente, porque si crecemos, crecemos todos", aseguró.

En sus palabras el Intendente Guillermo Ferreyra agradeció el trabajo realizado por militantes y de los candidatos a concejales. Agradeció especialmente al Jalil y Corpacci, “por el constante acompañamiento", con obras que permitieron que Fray Mamerto Esquiú crezca de manera sustancial en medio de la pandemia. También remarcó la importancia de la política pública implementada por el Gobierno nacional y provincial en la vacunación de la población.

Por otra parte, destacó la unidad y el acompañamiento puesto de manifiesto por los distintos sectores que participaron de las primarias y que hoy se unieron para trabajar con un mismo objetivo, “el bienestar de los vecinos”, dijo.

"Esta es la propuesta que abraza, que contiene. La que esta siempre en los momentos difíciles y lo más importante es que ante las adversidades se arremanga y trabaja, no critica”.

“Estanos construyendo una fuerza política que incluye a independiente, radicales, socialistas. A todos, porque es el Frente de Todos y demuestra que es un trabajo en marcha, que el vecino lo ve”, aseguró.

También mencionó como ejemplo el trabajo desarrollado por el intendente Ferreyra, del que aseguró trabajó duro para llegar al lugar en el que está. “Nunca dejó de trabajar, nunca se fue a otro lado, trabajo y espero hasta que llegó su momento. El esfuerzo da sus frutos, no el odio, no la pelea, no irse a trabajar en la vereda del frente. Porque crecemos todos”, reflexionó.

En cuanto a la oposición sostuvo "En Catamarca debemos trabajar juntos y no creernos más que otros, por eso debemos trabajar codo a codo gestionando, y se que los catamarqueños los ven a pesar del bombardeo mediático que nos quieren hacen creer que vivimos en el peor país y no es así. Los que amamos nuestra patria la defendemos, la cuidamos y la luchamos todos los días poniendo el pecho para hacerla mejor”.