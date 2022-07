Jalil se reúne al mediodía con Silvina Batakis y habrá "agenda abierta" con otros gobernadores

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, anticipó este lunes que algunos gobernadores firmarán este el mediodía con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el inicio de "obras troncales muy importantes para la Argentina", en el marco de una reunión con la funcionaria que será a "agenda abierta".



El ministro coordinador se refirió de esta manera al encuentro que Batakis mantendrá desde las 12.30 con un grupo de mandatarios provinciales en el Palacio de Hacienda.



"Algunos gobernadores vienen a firmar el inicio de obra en sus provincias y, en ese contexto, vamos a tener una reunión con Batakis, en la idea de avanzar en cada una de las realidades provinciales, evaluar las economías regionales y escuchar lineamientos de política económica", dijo Manzur. Al respecto, Manzur señaló que esa tarea se iniciará este lunes con "tres o cuatro gobernadores" a "agenda abierta". Sobre el temario de esos encuentros, indicó que "hay una dinámica que se está llevando adelante, que es la que queremos profundizar, y esto va a ser parte del diálogo con los tres, cuatro gobernadores, y después seguiremos conversando con cada uno de los restantes".



Acerca de la situación económica, Manzur apuntó que "la situación es compleja y en ese contexto se busca fortalecer la dinámica de las provincias y tiene que ver con un plan de obras públicas muy ambicioso y que no se detenga". Sobre la segmentación en los subsidios a la electricidad y gas, recordó que el viernes se abrió la inscripción con el lanzamiento del formulario para "seguir con la ayuda del Estado" y afirmó que de esa forma "se busca cerrar brecha y generar equilibrio, y tiene que ver con la justicia en la asignación de recursos". Manzur indicó asimismo que la situación es "extremadamente compleja y Argentina no es una isla en el marco de una economía globalizada que sufre los impactos de situaciones internacionales" como la guerra en Ucrania. "Hay países que no tenían inflación desde hace 40 o 50 años y ahora están asombrados por los niveles y esto Argentina también lo sufre", reiteró.

La agenda

Alberto Fernández apuesta a retomar la centralidad de la escena política y dar señales de respaldo a Silvina Batakis luego de una semana de respuestas adversas a los anuncios de la ministra de Economía. Hoy a las 11, el jefe de Estado encabezará el acto de presentación del “Plan de Infraestructura Argentina Grande” en el Museo del Bicentenario junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y gobernadores que acompañarán tanto de forma presencial como por videoconferencia.

La iniciativa incluye 120 obras en el marco de las 5 mil que el Gobierno dice estar llevando a cabo que -según fuentes oficiales- generará 450 mil puestos de trabajo y alcanzará a 1.501 municipios. Un desglose por tipo de obra especificó que se contemplan 48 obras viales, 55 obras hídricas de agua y saneamiento y 17 obras de infraestructura rural, urbana y del cuidado “que están transformando la matriz de desarrollo productivo del país”. La medida es la respuesta que elige el Poder Ejecutivo frente al aumento del dólar, la inflación, y el consecuente reclamo de grupos piqueteros, ahora no solo de Izquierda sino también de los movimientos sociales afines a Alberto Fernández.

Asistirán los mandatarios de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Corrientes, Gustavo Valdés; Catamarca, Raúl Jalil ; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Mendoza, Rodolfo Suárez; Buenos Aires, Axel Kicillof; y Salta, Gustavo Sáenz.

Luego del anuncio del Presidente, los gobernadores se trasladarán al Palacio de Hacienda donde se reunirán con Silvina Batakis. En el encuentro, en el cual estará presente el jefe de Gabinete Juan Manzur, la ministra les explicará los objetivos que tiene su cartera para las provincias y responderá las inquietudes frente a un panorama adverso.

Alberto Fernández coincidió con la funcionaria en avanzar con el diálogo con los gobernadores luego del recambio en Hacienda. El Presidente supone que será un mensaje acertado rodear políticamente a la ministra con los mandatarios provinciales.

Batakis hará una breve exposición y luego abrirá una ronda de preguntas en la que los gobernadores podrán plantearle sus dudas sobre los temas que afectan a sus distritos. Sin dudas uno de los puntos que se tratarán tiene que ver con la segmentación de tarifas.

Algunos de los mandatarios estarían preocupados por esta medida, ya que generó malestar entre los ciudadanos de sus jurisdicciones, al haberse implementado en un contexto de alta inflación que no cesa y a casi un año para las próximas elecciones. Asimismo, estarían interesados en que haya una diferenciación en la implementación de esta política para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

Otro de los temas que inquieta a los gobernadores tiene que ver con las transferencias que recibirán en la segunda mitad del año, ya que en la reciente revisión del programa acordado con el FMI, que la ministra Batakis dijo que cumplirá, el staff técnico del organismo precisó que en el primer semestre el gasto público real (esto es, descontada la inflación) aumentó el 12,8% y para cumplir con la meta anual de déficit fiscal (2,5% del PBI) es necesario que en el segundo semestre se produzca una caída real del 7,8 por ciento. Más inquietante aún para los gobernadores es que el Fondo sugirió que los recortes deberían pasar por las transferencias a las provincias y a las empresas públicas, además de por los subsidios a la energía y el transporte.