Jalil volvió a manifestarse en contra de las PASO y negocia la suspensión con la oposición

El gobernador Raúl Jalil volvió a expresarse a favor de de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultánes y Obligatorias (PASO) y remarcó que ya se inició una negociación con la oposición, que podría incluir la implementación de la boleta única.

En una entrevista con el programa “Otro día fabuloso” de ip.digital, el mandatario provincial sostuvo que las PASO “es una encuesta muy cara y que la discusión de los candidatos deben volver a los partidos políticos”.

En ese marco, manifestó que en el caso de Catamarca, desde el Gobierno provincial “estamos hablando con la oposición, estamos en una etapa de negociación en lo que se refiere a las elecciones provinciales y estamos tratando de ver si vamos a unificar con la boleta única”.

“Si esta discusión regresa a los partidos políticos a través de internas o que discutan quienes son mejores candidatos mejor perfil, la gente tiene mejor identidad con sus ideas y después, que cada partido proponga a todos los ciudadanos quiénes van a ser sus representantes. En ese sentido, estoy muy convencido de que la PASO no es el mejor sistema, ha sido un buen aprendizaje, pero tenemos que volver a los partidos políticos” opinó.

Por su parte, el representante de la oposición que se expresó a favor de la suspensión de las PASO, luego de que algunos referentes de ese sector cuestionen la postura de Jalil, fue el intendente de Ancasti, Rodolfo Santiallán. El jefe comunal comentó que dialogó con el gobernador sobre el próximo proceso electoral y volvió a solicitarle que se inicien los acuerdos para la suspensión de las PASO.

“Yo siempre lo dije, creo que las PASO no son necesarias, sobre todo en este momento, por los gastos que significan, por el contexto de la pandemia. Se lo había pedido anteriormente y hoy le volví a solicitar de que trate que se suspendan las elecciones primarias para 2021. Si bien es cierto que es un tema que hay que conversar y ver con todos los actores, creo que hoy las PASO son inviables”, afirmó Santillán.

La reunión entre el gobernador y el jefe comunal, se dio en el marco del convenio celebrado días atrás entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, a partir del cual Catamarca recibirá financiamiento para ejecutar la construcción de Plantas Depuradoras de Efluentes Cloacales domiciliarios en los departamentos Belén y Ancasti.



Legalización del aborto

Por otra parte, Jalil fue consultado sobre su postura respecto del proyecto de legalización del aborto que enviará el Gobierno Nacional al Congreso y respondió que “como católico, no estoy de acuerdo, pero hay un sector de la sociedad que sí está de acuerdo y creo que hay que escuchar a todas las personas que piensan distinto y lo tienen que resolver los legisladores”.