Javier Espinoza: Rodríguez Larreta fue el único candidato a presidente que visitó Valle Viejo y dos veces"

El precandidato a intendente de Valle Viejo por la lista “Hagamos el cambio de nuestras vidas”, Javier Espinoza destacó que “el único candidato a presidente que visitó Valle Viejo, fue Horacio Rodríguez Larreta, y lo hizo dos veces, mientras que otros ni siquiera vinieron a Catamarca”, y señaló que tiene el compromiso de que la nación, bajo su gestión, realice de una vez y para siempre la anhelada y polémica obra de la red cloacal en ese departamento. “Las dos veces que nos visitó Rodríguez Larreta, le dije: 'necesitamos las cloacas', y él se comprometió a realizarlas”, aseguró Espinoza.

“Él se comprometió, y le creo, porque he visto su administración en Buenos Aires, que va a hacer las cloacas en Valle Viejo definitivamente y para todos”, afirmó Espinoza, quien señaló que esa obra y la de realizar un nuevo trazado del llamado “Canal de la muerte”, serán las únicas obras para las que solicitará asistencia de la nación. “En mi gestión, tenemos que lograr que el asfalto, el cordón cuneta, llegue a todas las casas de Valle Viejo; es increíble que esté hablando de esto y no de otras cuestiones; pero mi primer mandato lo tengo que de dedicar a esto exclusivamente”, anticipó.

En tal sentido explicó que, para ello, destinará un 30 por ciento de los recursos coparticipables que recibe la comuna chacarera a obras de infraestructura. “Los recursos coparticipables de Valle Viejo van a estar garantizados por el gobernador Rubén Manzi, y un 30 por ciento de ellos tiene que ser para infraestructura”. Y advirtió que uno de las primeras acciones de gobierno será aplicar un ajuste “al gasto político, no al gasto público, sino al político”, en referencia al actual sobredimensionamiento de la estructura de funcionarios municipales. “Hay un gasto sobreabundante e inútil, es para que tengamos muchos funcionarios que salgan en la foto presumiendo de los fondos de todos nosotros”, cuestionó. Y sostuvo que: “En un departamento de 32 mil personas, con 8 ó 10 secretarías, estamos bien; hay que darles cierto poder y presupuesto a las Secretarías, pero la cabeza de esto es el intendente”. “Por eso falla la intendenta Zenteno, por ser tantos funcionarios, no los puede controlar ni manejar, no sabe qué están haciendo”, analizó el edil.

Asimismo, dijo no saber en qué situación económica dejará la actual intendenta al municipio. “No tenemos acceso a la información, porque no hay boletines oficiales de la Municipalidad; pero por los números que vemos del Boletín Oficial de la provincia, hay para que Valle Viejo esté asfaltado hasta los dientes, y no sabemos dónde está ese dinero”, advirtió.