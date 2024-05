Crisis diplomática Javier Milei asegura que “La relación con España no se va a romper" El Presidente insistió con que no le pedirá disculpas al mandatario español, Pedro Sánchez. También buscó bajarle el tono al conflicto y aseguró en una entrevista con Jonatan Viale por TN que “la relación no se va a romper”.