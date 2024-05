Javier Milei declaró en el IAEF: "Vamos a volver a ser un país grande"

En el marco del 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), y luego de la disertación del ministro Luis Caputo, Javier Milei protagonizó un discurso en donde hizo hincapié en el proceso de dolarización que habría iniciado la Argentina y el ancla nominal que tiene la economía nacional.

En el inicio de su alocución, el Presidente criticó el modelo keynesiano y se refirió a "la naturaleza del dinero" expresando que "no hay neutralidad del dinero". En ese marco, aclaró que "si no hubiera dinero estaríamos en una economía de trueque". "La economía del trueque tiene dos problemas. Uno de ellos es el de la doble coincidencia: por ahí yo quiero comprar pan, pero un panadero no necesita contratar mis servicios de economista. Quizás compró mis servicios indirectamente, votándome para presidente", explicó.

Luego avanzó con una valorización del personaje juvenil "El Zorro": "Era un gran personaje porque era un anarcocapitalista fabuloso". "Tenía dos tipos de enemigos, al Estado porque les sacaba los recursos para llevárselos a España. Justo hoy hablo de España. Igual lo tengo match point a Pedrito (NdR: por Pedro Sánchez, presidente español), pese a lo que diga la progresía mediática", atacó y luego concluyó: "Además 'El Zorro' se peleaba con los chorros, porque con ellos el comercio y la calidad de vida bajaba".

Javier Milei en IAEF: tasa de interés, Banco Central y tipo de cambio

Javier Milei continuó diciendo que "la tasa de interés existe porque existe el tiempo no porque hay un Banco Central que fija el interés", reflexionó y apuntó que "cuando encuentren un economista y le pone junto a la tasa de interés y el ingreso, desconfíen porque es un burro". "La demanda real de dinero, en situaciones normales, es una cuestión granítica y constante que tiene que ver con el sendero de consumo a lo largo de toda la historia desde hoy hasta el fin de la humanidad", propuso.

Posteriormente, pensó: "Si hay algo que puede hacer el Banco Central es daño, por lo tanto que lo mejor que puede hacer es nada. Por eso lo mejor es no tenerlo porque siempre puede aparecer un delincuente político que lo quiere utilizar para estafar a la gente".

Asimismo se refirió al tipo de cambio: "El ancla nominal tiene formas de ser determinada: una es fijar la cantidad de dinero". "Ahora que estamos bajando la inflación, sí, claro, se genera desempleo. Obvio, si estamos limpiando la basura que se estuvo haciendo los últimos 20 años, si no fuera por decir desde 1930 en adelante" , reconoció.

En su discurso, destacó que "somos un país pequeño, por ahora, porque cuando abracemos las ideas de la libertad vamos a volver a ser un país grande".