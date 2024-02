Javier Milei relató todos los detalles del encuentro con el Papa Francisco

El presidente Javier Milei declaró que el Papa Francisco, previo a la ceremonia de canonización de Mama Antula, lo invitó tanto a él, como a su hermana, Karina Milei, y a Diana Mondino para que lo vieran. Aclaró que le pidió disculpas al Papa por sus dichos del pasado.

El mandatario relató el momento que se hizo viral en redes sociales, donde un video del encuentro muestra a Francisco diciéndole ''te cortaste el pelo'' y a Milei pidiéndole un abrazo. Destacó que hubo ''mucho afecto'' y ''mucha simpatía''. Luego, sentenció: ''Pegamos la mejor''.

Milei también destacó que, después de la ceremonia, el Papa Francisco ''rompió el protocolo'' al ir a saludarlo. ''No podía creer lo que estaba pasando'', exclamó en la entrevista con La Nación+.

La esperada reunión:

''La reunión fue maravillosa. Cuando arrancó, lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que, si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, me pareció que valía la pena hacerlo en persona''.

Puntualmente, Milei le dijo: ''Mire, su Santidad, el tema es el siguiente, antes habían unas cosas que no las entendía. Cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón''.

Francisco, le respondió: ''¿Quién no cometió errores en su juventud?''.

Después, confirmó que lo invitó a que venga a la Argentina, y que sería ''recibido con todos los honores de un jefe de Estado, y muy especialmente por ser el jefe espiritual de todos los católicos''. El Papa no le dio respuesta alguna.

Por último, en cuanto al plan económico, le describió la ''herencia, las distintas opciones de política económica que tenía y el resultado de cada una''. Tras ello, Francisco preguntó por ''los vulnerables'', a lo que Milei le contó acerca de las políticas de Sandra Petovello, la ministra de Capital Humano, que le parecieron muy interesantes.

Javier Milei reconoció que cambió de opinión sobre el papa Francisco y que es "el argentino más importante"

El presidente Javier Milei reconoció este lunes en una entrevista que “reconsideró” su postura respecto del Papa Francisco, a quien en campaña llamó el “representante del maligno en la tierra” y que a partir de allí puso reencauzar la relación. “Reconsideré algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, analizó.

En una entrevista televisiva al al canal italiano TV Retequattro tras visitar en el Vaticano al Sumo Pontífice, el mandatario afirmó que hoy en día Bergoglio es "el argentino más importante" de todo el país.

Además, respecto a su espiritualidad, explicó que es católico pero que practica “algo de judaísmo”, lo que pudo apreciarse en su visita al muro de los lamentos en Israel.

En diálogo con el periodista Nicola Porro, Milei se explayó sobre su posicionamiento ideológico y reiteró que se define como "un anarcocapitalista" con un "profundo desprecio por el Estado".

"Creo que el Estado es el enemigo, una asociación criminal”, expresó ante el estupor de un entrevistador que le repreguntó: ¿una asociación criminal?.

Milei también parafraseó a Oppenheimer cuando dijo que "el método que se utiliza en el mercado es la inversión, el comercio, y el método del Estado es precisamente el robo, y por lo tanto el Estado no es solo la mayor organización criminal del mundo, sino también el mayor ladrón estacionario del mundo". Puso como ejemplo que "un ladrón ataca de vez en cuando, pero cada vez que vas a comprar algo en un lugar, te está robando el Estado a través de los impuestos; por lo tanto, el Estado te roba todos los días".

Sin embargo, destacó que "el Estado tiene el poder de arrestar a la gente, los políticos no se ven afectados, no ven su poder en juego. Pero en esto me di cuenta de que la única manera de entrar en el sistema era dinamitarlo", añadió.