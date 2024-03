Javier Milei volvió a cargar contra Axel Kicillof por la suba de impuestos

En medio de las negociaciones por el DNU y la Ley Ómnibus, Javier Milei redobló sus críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Esta vez fue por los aumentos en los impuestos en la provincia de Buenos Aires. El Presidente compartió en sus redes las declaraciones del diputado José Luis Espert, en las que apuntó contra el mandatario bonaerense y llamó a no pagar el Inmobiliario y el Automotor de ARBA.

“Parece que cuando habla del derecho de propiedad, el gobernador no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad. Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi“, expresó el jefe de Estado en X (ex Twitter).

Espert sostuvo que no va a pagar los gravámenes patrimoniales que recauda ARBA: “Vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada a cambio de eso”.

Además, dijo que Kicillof “es un desastre como gobernador y se mastica la plata” y aseguró que “el aumento de Patentes, el del Inmobiliario rural y el residencial no hay que pagarlo. No es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”.

Las críticas de Milei A Kicillof se dan en medio de la negociación con los gobernadores y distintos bloques para sostener el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados e impulsar la nueva Ley Ómnibus a cambio del pacto fiscal.

El Ejecutivo quiere que se le apruebe la nueva Ley Ómnibus con las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desregulaciones económicas, un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación al IPC y un blanqueo laboral.

La oferta del Gobierno incluye la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, régimen de Regularización de Activos, modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

Además, contiene la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.