Javier Milei ya se encuentra en Córdoba para el Acto por el 25 de Mayo

En medio de tensiones internas, el Presidente Javier Milei tiene una agenda cargada este 25 de mayo, fecha en la que esperaba tener aprobada la Ley Bases y firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores. No tendrá ni lo uno ni lo otro, pero cumplirá con varias citas.

Después de participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se mostró preocupado por la malnutrición infantil y la situación de los jubilados, el Presidente arribó a Córdoba junto a su gabinete.

Durante la segunda parte de la jornada, que despierta interés en propios y ajenos, realizará un acto en el Cabildo en el que dará un discurso del que aún se tienen dudas, ya que todavía no se sabe será de gestión o político. Meses atrás, el Presidente había anunciado un ambicioso acuerdo con gobernadores que finalmente no será de la partida.

En el medio, el Gobierno tuvo serios problemas para aprobar leyes en el Congreso e incluso ahora no termina de limar asperezas con la oposición para conseguir la media sanción que falta de la Ley Bases en el Senado. Ante este escenario, puede esperarse un Milei combativo, que, por otra parte, ya es su estilo de conducción.

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente días atrás, y agregó: “A partir de ahí, se evalúa qué funcionó y lo que no, se cambia”.

El jefe de gabinete, Nicolás Posse, está en el centro de las críticas, pero el Presidente aseguró que "todos están en revisión". (Foto: Prensa Casa Rosada)

“Todos estamos en evaluación permanente”, deslizó el vocero presidencial, Manuel Adorni este viernes. Y fue más allá: “Cuando esa evaluación muestre que alguno no está a la altura o hayamos cumplido un ciclo y el Presidente considere que hay alguien mejor para desempeñar el cargo, ejecutará la decisión que corresponda. Si hay algún cambio, se comunicará”.

Nicolás Posse no es el único integrante del Gabinete vinculado a posibles cambios. El Gobierno confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger, aunque mantiene el suspenso sobre el rol que tendrá.

“Sturzenegger es un colaborador fantástico, y es razonable que el Presidente lo quiera incorporar al Gabinete, pero no está definido qué posición va a ocupar”, señaló Adorni. Milei también hizo un anuncio en el mismo sentido: “Será ministro”.

La expectativa está puesta ahora en el discurso que pronunciará el mandatario frente a los cordobeses en la Plaza San Martín, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el desenlace en la Casa Rosada.