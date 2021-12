Jorge Taiana: "No es la primera vez que Macri espía a alguien"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, manifestó que "mientras buscaban el ARA San Juan", el Gobierno de Cambiemos "se dedicaba a espiar a los familiares" de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino, y recordó que “no es la primera vez" que Mauricio Macri incurre en estas maniobras ilegales, ya que lo hizo cuando estuvo al frete del Ejecutivo porteño.



"Mientras buscaban el submarino se dedicaban a espiar a los familiares. El juez explica muy bien la cadena por la cual el presidente (Macri) se manejaba. No es la primera vez que Macri espía a alguien. Lo hizo como Jefe de Gobierno de la Ciudad y como Presidente de la Nación", sentenció el funcionario en declaraciones a Radio 10.



Macri fue procesado al ser considerado como "autor" de acciones de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan por parte del juez federal subrogante de Dolores Martín Bava que instruye en ese expediente.



Al respecto, Taiana consideró que los familiares fueron objeto de espionaje "durante un año" hasta que se dio con la ubicación del submarino" en las profundidades el Atlántico Sur, y calificó que los seguimientos a los deudos de los marinos constituyeron “un total desprecio por las víctimas”.



Ante las objeciones planeadas por varios dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que calificaron a la decisión judicial como "una persecución política", Taiana señaló que “el argumento de 'es una cuestión política' lo vienen usando hace años” los integrantes de la coalición opositora.



“Si uno se da cuenta que la información llega por un acto ilícito, un funcionario tiene el deber de detener todo y denunciarlo”, concluyó el Ministro.



Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que "prima facie" Macri es "penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal".



El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente trasandino Sebastián Piñera.



Además de sufrir un embargo en sus bienes el exmandatario "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal", establece el fallo.