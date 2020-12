Juan Grabois cuestionó al Gobierno: Si no se puede evitar la suba de la pobreza, hay que cerrar la Casa Rosada

El dirigente social Juan Grabois, un aliado crítico de Alberto Fernández, reapareció públicamente en las últimas horas y apuntó contra el Gobierno por el aumento de la pobreza. Además, consideró “insuficientes” las medidas adoptadas para gestionar la crisis económica en el país, que profundizó la pandemia de coronavirus.

Luego de que el Observatorio de la Deuda Social, de la UCA (Universidad Católica Argentina), diera a conocer los últimos datos que arrojaron que casi la mitad del país está sumergido en la pobreza (44,2%), lo que abarca al 64% de los niños y jóvenes. Grabois afirmó en diálogo con el programa Corea del Centro (NET TV) que “se podría haber evitado el aumento de la pobreza”.

El referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que había desaparecido de la escena pública luego de su participación en el conflicto por un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos, señaló que estos índices “le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionario público”.

Y sentenció: “Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada. El Gobierno no tiene ningún sentido si no puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de pobreza y un diez por ciento en situación de indigencia”.

En torno a las políticas adoptadas por la gestión de Alberto Fernández, Grabois consideró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “fue insuficiente” y apuntó: “Se hizo algo, pero muchísimo menos de lo que se podría haber hecho”. Para el dirigente social, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) brindado a las empresas “fue bueno”, pero “el IFE, no”.

Para Grabois, el Gobierno lanzó esta ayuda económica “a las apuradas, sin un plan alternativo” y consideró que “hay una incoherencia y una dispersión en las políticas de ingreso y de empleabilidad que es llamativa”.

El informe de la UCA demostró que en el espacio de un año sumamos casi 10% más de pobres que cuando creímos estar en el fondo del pozo. Pero, para peor, avisó que todavía no tocamos fondo: si no fuera por el IFE y el ATP el porcentaje crecería casi otros 10 puntos, a un récord absoluto de 53%. En relación a esto último, el Gobierno acaba de suspender esos dos programas de ayuda, porque ya no tiene cómo pagarlos sin desatar una hiperinflación.

Con esta marcada postura, Grabois se sumó a los gremialistas y referentes sociales aliados del Gobierno que se expresaron en rechazo a los recortes de programas sociales y la ayuda a los sectores productivos, así como a aquellos que salieron a llamarle la atención a Fernández por el cambio de la fórmula para actualizar las jubilaciones.

Consultado en relación a cómo vio el primer año de gestión del Presidente, el líder del frente Patria Grande analizó: “Entre la ilusión y el desencanto. Hubo momentos buenos, como cuando empezaron las medidas sociales y sanitarias”.

Sin embargo, de acuerdo a su evaluación, “los resultados no acompañaron, pero la intención fue buena”. Grabois aseguró que más tarde comenzó a ver “problemas de gestión”. Para el dirigente social, “los resultados socioeconómicos” de la gestión de Alberto Fernández “son malos”. Aunque, admitió: “Yo lo vuelvo a elegir a Alberto y sigo teniendo esperanza en que el año que viene vamos a estar mejor”.

El fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) resaltó la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, al considerar que “son una coalición heterogénea”. Pero, en relación a las críticas que se le hacen al mandatario por responder a los pedidos de la vicepresidenta, aseguró: “No creo que Alberto haga todo lo que Cristina quiere”.



Finalmente, Grabois advirtió que la dirigencia política no es consciente de la gravedad de la situación socioeconómica del país, y asumió: “Si no hay una redistribución progresiva de la riqueza va a ser muy difícil mantener la estabilidad social, económica y política”.