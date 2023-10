Juana Fernández denunció "deslealtades" y cargó con dureza contra dirigentes del PRO

Con un durísimo discurso, la diputada provincial Juana Fernández se refirió este martes a la decisión del PRO local de apoyar a la candidatura del aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje contra Sergio Massa.

"Estoy en desacuerdo con las declaraciones de Carlos Molina cuando habla que el radicalismo va a fiscalizar, ¿será que pone en evidencia que el PRO nunca tuvo estructura para fiscalizar la provincia?", criticó, en diálogo con la prensa.

"Las decisiones de los radicales la toman los radicales, no partidos que no pueden garantizar la estructura en la provincia", disparó.

En esa línea la referente del partido centenario aseguró que hasta el momento no hubo ninguna reunión con los dirigentes del sector que lidera a nivel nacional Patricia Bullrich, a la vez que confesó que "la mesa de JxC hace mucho que no se reúne". "Tampoco veo que tengamos que tener una reunión cuando las cuestiones no están bien. Es una cuestión de tiempo ver si realmente hay voluntad de reunirse o no. ¿Pero qué mesa de JxC? La Coalición Cívica-ARI fijó su posición, y el PRO fijó su posición. Vamos a tener que seguir trabajando como radicalismo y hacer las cosas de otra manera porque sin duda en el caso de la provincia no ha resultado", explicó en relación a la crisis que se vive dentro del bloque opositor.

Seguidamente, la legisladora denunció “desleales” por parte de dirigentes del PRO: "Muchísimas deslealtades hemos tenido. Estoy hablando de la gente del PRO específicamente, algunos, y que al que le quepa el sayo que se lo ponga, porque sabe", soltó.

Si bien sostuvo que existen diferencias entre los sectores que integran JxC, afirmó que "hasta ahora venimos trabajando como interbloque" y consideró que "tiene que seguir hasta que se elijan nuevas autoridades". "Se evaluará cuándo y cómo. Por lo menos hasta ahora no hubo ninguna cuestión para presumir que hubo una ruptura en el interbloque", explicó.

“Tenía expectativa que algún concejal por circuito entraba”

Fernández también se refirió a la performance de Juntos por el Cambio en las elecciones generales del pasado 22 de octubre. Adelantó que este miércoles se reunirán con la dirigencia y los candidatos que compitieron en los comicios para analizar los resultados. Resaltó la importancia de “escucharlos”, y consideró que “hubo cosas que no se hicieron bien”. “Creo que no era fácil ganar la Capital, pero tenía expectativa que algún concejal por circuito entraba”, confesó.