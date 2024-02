Juana Viale blanqueó su noviazgo con Yago Lange con una romántica foto

Juana Viale le puso fin al misterio y blanqueó su relación con Yago Lange. Si bien suele mantener un perfil bajo con respecto a su vida privada, la conductora hizo una excepción y compartió una tierna foto junto a su pareja.

Apenas hace unas semanas, se había especulado con la posibilidad de una reconciliación con Agustín Goldenhorn, el arquitecto de quien se separó a principios de 2023, luego de asistir juntos a una obra de teatro. Sin embargo, todos esos rumores quedaron en el pasado al mostrarse en redes sociales con el joven ambientalista de 35 años.

“Normales juntos”, escribió Viale en una historia de Instagram. En la foto se la puede ver muy acaramelada junto a Yago Lange, disfrutando de una tarde de verano al aire libre. A su vez, sumó un emoji de corazón, dejando en claro sus sentimientos por él. Juana Viale compartió una tierna foto para blanquear su relación con Yago Lange. (Foto: Instagram / juanavialeoficial)

Quién es el nuevo novio de Juana Viale: ambientalista e hijo de un reconocido deportista argentino

Yago es hijo de Santiago Lange, el regatista argentino que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Si bien se esperaba que siguiera sus pasos en el deporte, el joven cambió rotundamente su vida para liderar proyectos ambientalistas mundiales, como limpiezas en las costas del Río de la Plata y el océano Atlántico en la Patagonia, así como también para participar en campañas de concientización.

Cabe destacar que no es la primera vez que Juana Viale y el joven son vinculados. En enero del año pasado, la pareja fue vista en Chaitén, al sur de Chile y, tiempo más tarde, viajaron juntos a Chubut para pedir por la limpieza de las playas de la Península Valdés. Yago Lange es ambientalista y lidera proyectos de limpieza en costas y campañas de concientización. (Foto: Instagram / yagolange)

“No te di bola”: la chicana de Juana Viale a Federico Bal cuando recordó los rumores de romance entre ambos

Juana Viale y Federico Bal protagonizaron un picante ida y vuelta al recordar el día en que les adjudicaron un romance tras una reunión laboral.

Este domingo, al aire de Almorzando con Juana (eltrece), la conductora destacó lo lindo que es hacer teatro y lamentó no estar sobre las tablas en este momento. “Yo te ofrecí una obra, ¿te acordás?”, la interrumpió Bal. Ante la afirmación de Juana, le recriminó: “Y no me diste bola”. “No te di bola”, retrucó divertida.

Federico señaló que trabajar juntos es una deuda pendiente y ella coincidió. “Me encantaría, pero esa obra no me gustó”, explicó entre risas. Entonces él admitió: “Esa obra no era para nosotros, ya lo sé. Tenés razón, pero hubiese sido lindo, ¿no?”. “Sí. Después salimos de ahí y nos inventaron un romance”, reclamó ella.

A corazón abierto, el actor le aseguró que se sintió muy mal por eso y aprovechó para aclarar algunas cuestiones. “Sentí como que tal vez vos sentías que yo hubiese llamado... Yo no soy ese tipo de tipo”, sostuvo.

“Eso es como una relación de pareja que no se comunica: que yo pienso que vos pensás que...”, opinó Juana dando por cerrado el tema. Sin embargo, el hijo de Carmen Barbieri no quería que se quedara con una mala impresión y continuó con las explicaciones.

“Pero esperá. ¿Se ponen un segundo en mi lugar? Fue como feo. Yo le quería ofrecer una obra, nos juntamos a tomar algo y al toque una cámara. Y yo le dije 'Juana, perdón, lo único que falta es que tal vez pienses que esto lo hago...'”, les explicó a los presentes en la mesaza.

La conductora señaló que tanto él, como ella, son artistas con mucha exposición y están acostumbrados a que ese tipo de cosas sucedan. Bal asintió, pero aclaró: “Lo sé, pero vos no me conocés, entonces tal vez pensabas algo. Fue como horrible esa situación y ojalá algún día trabajemos”. “Me encantaría”, concluyó Viale.