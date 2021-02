Jubilaciones de privilegio: quedó suspendida la sentencia que favoreció a Cristina Kirchner

El juez Ezequiel Pérez Nami, subrogante en el Juzgado N° 10 del fuero de la Seguridad Social, concedió este jueves tres recursos de apelación contra la sentencia con la cual, a fines de diciembre pasado, había habilitado que Cristina Kirchner cobrara a la vez dos prestaciones consideradas de privilegio: una en función de su carácter de expresidenta, y otra derivada del fallecimiento del también expresidente Néstor Kirchner. Con la nueva resolución, quedó suspendido el efecto de aquel fallo, que incluía el pago de los retroactivos acumulados desde el momento en que el Estado dejó de abonar una de las prestaciones, más intereses, y la devolución de los montos descontados por el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, y al menos hasta que se resuelvan los recursos, la actual vicepresidenta seguirá cobrando solo uno de los beneficios.

Según el escrito, publicado en la página del Poder Judicial, el magistrado resolvió conceder "libremente" tanto el recurso de apelación presentado por la Anses, como también las dos presentaciones hechas por diputados, que pidieron intervenir voluntariamente en el conflicto en calidad de "terceros", según una figura prevista en el Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación. "Si bien la intervención de terceros en la proceso es de carácter restrictivo, existen determinadas circunstancias que tornan viable la intervención voluntaria establecida en al art. 90 inc. 1° del CPCCN", indica la resolución de Pérez Nami.

El efecto suspensivo fue confirmado Tal como se ya informó, esta mañana hubo tres presentaciones de apelaciones de apelación a la sentencia. Una de ellas es de la Anses y se trata, en ese caso, de un escrito simple, en el que no se expresan cuáles son los argumentos por lo que existe oposición a lo dispuesto por el juez. Ese recurso fue firmado por el abogado Diego Hernán Ruiz González, en representación del organismo de la seguridad social, que está a cargo de Fernanda Raverta, cercana a Cristina Kirchner.

Las presentaciones hechas por políticos de la oposición se basaron en la baja probabilidad que le asignaban al hecho de que la Anses apelara la decisión favorable a la vicepresidenta. Según evaluó el abogado Federico Despoulis Netri, patrocinante de esos recursos, podría ocurrir que, tras el escrito elevado ayer, el organismo no haga luego su expresión de agravios, es decir, no fundamente una posición contraria a la sentencia, con lo cual ese recurso en particular quedaría desierto.por fuentes del Poder Judicial y por varios especialistas en el tema. "El recurso de apelación concedido libremente suspende el efecto de la sentencia, porque el concepto es que solamente se puede hacer efectiva una vez que tenga revisión; ahora, entonces, se debe elevar el expediente la cámara para que convoque a las partes a presentar sus expresiones de agravio y así se puedan resolver los recursos", explicó el abogado Osvaldo Gozaini, experto en materia procesal.

Uno de los recursos fue presentado por los diputados Alejandro Cacace, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, María Dolores Martínez y Graciela Ocaña. El otro lleva la firma de Alberto Asseff.

Entre los argumentos para actuar como terceros con interés en la causa, citan que son "representantes del pueblo" en su calidad de legisladores. Por eso, dice el recurso, decidieron actuar "por derecho propio y en representación de todos los jubilados y del resto del pueblo".