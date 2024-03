Jubilaciones: sorpresa, el ajuste por inflación se aplicará desde julio y no en abril

Las jubilaciones y pensiones no aumentarán un 27% en abril, como había anticipado el ministro del Interior Guillermo Francos y el de Economia, Luis Caputo y comunicado el viernes pasado el Poder Ejecutivo sino el 12,5%. Y eso será así porque el ajuste por inflación de los 2 meses anteriores recién se aplicará en el mes de julio.

Asi surge del DNU Nª 2024 que además prorroga un mes la vigencia de la actual fórmula de movilidad de Alberto Fernández (de junio a julio). Y no solo no incluye al bono de $ 70.000 en la suba del 12,5% sino que lo reduce porque ese plus que deben cobrar en abril los jubilados y pensionados se achica porque se mantiene con el mismo tope total de los ingresos en $ 204.445 de marzo.

El DNU establece que la tan criticada fórmula de movilidad se mantendrá hasta el mes de junio. El (artículo 4) que dice que “a los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente”. Y hasta entonces habrá aumentos a cuenta que se otorgarían en abril (12,5%) y a determinar en mayo y junio. Recién en julio se aplicará la nueva fórmula según la inflación de mayo y así los meses siguientes según la evolución de la inflación de 2 meses atrás.

Hasta junio, según reza el decreto, resultará aplicable la fórmula vigente. Pero habrá algunos retoques: en abril los jubilados cobrarán un adicional del 12,5% sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo. Además, en abril y mayo se otorgarán reajustes a cuenta del incremento que surja de la modalidad en vigencia desde 2021.

El último aumento a las jubilaciones se dio durante el mes de marzo, aún calculado con esa fórmula que combina Índice de variación salarial y recaudación de la ANSES registrados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.