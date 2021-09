Junto a Macri y Larreta, Vidal cerró su campaña con una firme defensa a la gestión de Cambiemos

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), por la Ciudad de Buenos, Aires María Eugenia Vidal, cerró su campaña rumbo a las PASO con un acto en la Rural de Palermo, en compañía del expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; ocasión en la que reivindicó el "rumbo correcto" seguido por el Gobierno de Cambiemos en sus cuatro años de gestión.



"Marcamos un rumbo en lo que creímos, y el rumbo era correcto", enfatizó Vidal desde el escenario dispuesto en un formato de 360 grados y ante la atenta mirada de Macri, quien como Rodríguez Larreta, estuvo sentado entre el público y junto a referentes y otros precandidatos del espacio.



Con la banda de sonido "Juntos" de Abel Pintos sonando de fondo, Vidal subió al escenario, desde donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, propuso transformar "el enojo en un basta" en la próxima elección legislativa y postuló a JxC como el instrumento de "salida" de la "angustia" que tienen los argentinos.

"¿Saben que les tenemos que decir este domingo muy fuerte? Que a pesar de todo esto no pudieron con nosotros", sostuvo Vidal, última oradora del acto de cierre previo a las PASO del próximo domingo, que coincidió con el día de su cumpleaños.



"Contenta de cumplir 20 tan acompañada", bromeó Vidal apenas llegó a la tarima circular, para luego destinarle un guiño a Macri, su mentor político y fundador del PRO, tras la discusión interna por la participación del exmandatario en la campaña de la alianza opositora.

La exgobernadora bonaerense recordó que "cuando llegamos con Mauricio (al Gobierno de la Ciudad) hace 14 años, la discusión de las escuelas era si tenían gas y si los techos se caían. Hoy tenés inglés y programación desde primer grado".



Tras esa mención, Vidal reivindicó los cuatro años de Mauricio Macri al frente del país, sin ninguna referencia a la crisis económica heredada por la actual administración: "Marcamos un rumbo en lo que creímos, y el rumbo era correcto".



Contrapuso que, en cambio, "este Gobierno (por el Frente de Todos) se burló de nosotros" y "además hizo promesas que no cumplió".



"Te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es echar la culpa de todo lo que le sale mal al Gobierno anterior", dijo en referencia a los reproches del Frente de Todos por el fuerte endeudamiento externo contraído por la gestión de Cambiemos.



Con todo, señaló que "hay salida y es lo que representa esta lista: la educación, el trabajo y el fin de los privilegios", en referencia a la nómina que ella encabeza para las PASO.



Consideró además que la Argentina "está de luto" y la gente está "angustiada" y con enojo, en el contexto de la pandemia de coronavirus.



"Ese enojo el 12 de septiembre hay que transformarlo en basta, basta de que militen los cierres de las escuelas, basta a que nuestros hijos se quieran ir, basta a que nuestros padres perdieran más de un año de vida que no les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza", planteó.

Antes de ella, los oradores fueron Rodríguez Larreta, los precandidatos a diputados Martín Tetaz y Paula Olivero, el senador radical Martín Lousteau, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el socialista Roy Cortina, el referente de Confianza Pública Diego García Vilas y el precandidato a legislador porteño, Emmanuel Ferrario, quien ofició de maestro de ceremonia.



El jefe de Gobierno porteño (que, exultante, cantó "Olé Olá" al subirse al escenario) agradeció la presencia de Macri, a su equipo por la gestión de la pandemia y a sus militantes que están en la calle "escuchando la angustia de la gente".



En su discurso, puso el foco en la presencialidad en las escuelas: "Cuando quisieron cerrarlas dijimos que no, nos plantamos y la evidencia nos dio la razón".



Tras proponer ayer la eliminación de las indemnizaciones por despido, el alcalde porteño consideró que "si hay una palabra que tenemos que poner como desafío para la Argentina es trabajo" y afirmó que "es el momento de decirle basta al kirchnerismo y frenarlo".



Su último mensaje fue para pedir a los mayores de 70 que vayan a votar porque "no hacen cola en ningún momento del día" en las escuelas porteñas y envío a sus militantes a las calles porque "todavía hay mucha gente que tenemos que seguir convenciendo".



Antes fue el turno de Tetaz, quien aseguró que JXC "es la alianza de la gente que quiere trabajar, producir, ahorrar, e invertir en la Argentina", y opinó que "esa es la única grieta que hay".



El economista atacó entonces a la gestión bonaerense por el manejo de la pandemia, al señalar que mientras en la Ciudad hubo "una política basada en los datos", en la provincia fue "basada en el capricho".



Luego, Tetaz, quien propone reformas en el Banco Central, se concentró en criticar el rumbo económico: "No hay inflación en ningún país de América latina salvo el que les gusta ellos, que es Venezuela" y remarcó que al kirchnerismo "se lo combate con dos armas muy poderosas: los datos y las urnas".



Su compañera de lista, Oliveto, dijo por su parte que "nadie puede detener la marcha de un pueblo que lucha por su dignidad", y aseguró: "Acá no hay ni halcones ni palomas, hay hombres y mujeres de un mismo proyecto político, que van a poner todo lo que tiene que poder para ponerle un límite claro al que se crea con derecho de avanzar con nuestra libertad".



Bullrich fue la primera en nombrar a Macri. "Un honor que nuestro Presidente esté acá", lo aplaudió desde el escenario, aunque las cámaras no lo mostraron.



La exministra de Seguridad culpó al actual Gobierno por el narcotráfico y aseguró que "no queremos un país con casta política" sino con "una dirigencia inteligente".

Finalmente, opinó que están "a 5 senadores de romper la hegemonía en 38 años de un solo partido que manejó el Senado" y sostuvo que eso sería restaurar "el equilibrio republicano".



Por su parte, Lousteau resaltó que en la Ciudad, funcionarios y empleados "se hicieron cargo de cosas que no eran su especialidad", en el marco de la pandemia, mientras en la Nación "corrieron a poner el brazo para recibir la vacuna".



El economista de la UCR porteña dijo que están "construyendo un mejor Juntos por el Cambio, que reafirme lo que se hizo bien y debata lo que no se hizo tan bien o se podría haber hecho mejor" durante el macrismo y valoró "que cada partido haga su debate interno".



Además, celebró que JXC vaya a las PASO "en 17 provincias" con diferentes listas internas y que se sumó gente "que no vino de la política".



En tanto, Ferraro habló de la "pluralidad" de la lista de Vidal, donde se incorporaron los candidatos de la fuerza que fundó Elisa Carrió, el socialismo de Roy Cortina y los radicales del sector afín a Martín Lousteau, entre otros.



En el acto se hicieron presentes referentes de Cambiemos como Alex Campbell, el ex jefe de Gabinete bonaerense bajo la gestión de Vidal, Federico Salvai y el periodista Enrique Sacco, pareja de la exgobernadora bonaerense.



También estuvieron Cristian Ritondo, Fabian Perechodnik, Hernán Lacunza y Gustavo Ferrari, junto a otros exfuncionarios de Vidal y a varios exministros macristas. como Pablo Avelluto y Guillermo Dietrich, entre otros.