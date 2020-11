Juntos por el Cambio criticó la compra de la vacuna rusa

El anuncio de la compra de unas 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19 generó una catarata de repercusiones. Si bien fue presentada como una buena noticia por parte del gobierno, sectores opositores expresaron sus críticas.

“Estamos muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna y comenzar la vacunación”, dijo el lunes Alberto Fernández. Además, el Presidente adelantó que “si todo sale según lo esperado” en la fase 3 de estudio del fármaco, la Argentina “estará en condiciones de comenzar a vacunar a la población de riesgo entre el final de este año y el comienzo del próximo”.

Sin embargo, la medida despertó cuestionamientos entre referentes de la oposición. El diputado nacional Luis Petri, de la UCR, fue uno de los que hizo pública su postura. “El gobierno de científicos quiere comprar una vacuna rusa cuyo único estudio se realizó en 72 personas por 42 días, sin placebo y sin voluntarias mujeres", escribió en su cuenta de Twitter. "Esa vacuna es una Ruleta Rusa”, agregó sarcástico.

El propio bloque de la UCR en Diputados informó que legisladores, encabezados por Facundo Suárez Lastra, realizaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo “para obtener información respecto de la logística que se implementará para llevar a cabo la vacunación contra el COVID-19”.

Por su parte, quien fue director de PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri, el médico Carlos Reggazzoni, expresó: “Una vacuna es un medicamento más. Por lo menos debería ser evaluada primero, mínimamente por ANMAT, para que estemos seguros que sirve".

Aunque se mostró cauto. "Probablemente funcione, la ciencia rusa es muy buena. Pero el procedimiento no es el adecuado”, afirmó.

“Lo que viene en Twitter Argentina: cualquiera que dude de las bondades de la vacuna rusa será acusado de “antivacunas”. Próximamente en su TL”, dijo, irónico, Hernán Iglesias Illia, exfuncionario del área de Comunicación del gobierno de Macri.

Otro de los que emitieron opinión acerca de la vacuna y el proceder del gobierno Nacional fue el exministro de Salud Adolfo Rubinstein. El radical criticó la gestión por parte de las autoridades. “Ni la vacuna rusa ni ninguna de las otras que están en carrera han finalizado los ensayos de fase 3”, remarcó. “Todas deben terminar los estudios que permitan garantizar la efectividad, seguridad y calidad para su aprobación regulatoria, con la misma rigurosidad que cualquier otra vacuna”, aclaró.

“Es tan importante la claridad y transparencia de la información acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo en los próximos meses, sobre todo para garantizar la seguridad de las vacunas y no abonar el discurso dañino de los antivacunas”, añadió en uno de los tuits que publicó para aclarar su postura sobre el tema.

Ginés González García: “Ninguna vacuna que no pruebe ser efectiva será aprobada en la Argentina”

El ministro de Salud Ginés González García, habló el lunes sobre la compra por parte del Gobierno de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. En Telenoche (eltrece),dio detalles sobre la etapa de desarrollo en la que se encuentra la sustancia y acerca de los controles a los que será sometida para su aplicación en la Argentina. “Ninguna vacuna que no pruebe ser efectiva será aprobada”, aseguró.

“Todavía no hay ninguna vacuna que haya culminado la fase 3. Nosotros estamos negociando con cinco de las que dicen estar en punta, incluida la rusa, bajo los criterios con los que contamos desde el primer día”, aclaró.

Y siguió: “Lo que ha pasado, contrario a lo que venía pasando con otros proveedores, es que los rusos dicen tener la posibilidad de entregar vacunas a fin de año y a principios del que viene, lo cual nos amplía mucho la posibilidad de empezar (la vacunación) cuanto antes”.

En lo que refiere a la rigurosidad de las pruebas a las que fue sometida la vacuna, algunas de las que fueron puestas en duda por la revista especializada The Lancet, replicó: “Nosotros vimos todo el procedimiento y la verdad es que la doctora Vizzotti quedó muy conforme, lo cual no quiere decir que no tengan que presentar absolutamente toda la documentación probatoria en la ANMAT, como cualquier otro producto”. Y aseguró: “Ninguna vacuna que no pruebe ser efectiva será aprobada”.