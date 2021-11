Juntos por el Cambio denunció la entrega de bolsones con supuestos fines electorales

El candidato a diputado provincial de Juntos por el Cambio, Alfredo Marchioli habló con LA UNIÓN sobre la denuncia que realizó el apoderado legal del partido Ezequiel Stern por la entrega de supuestas dádivas por parte de candidata a concejala por el Frente de Todos, Elsa Arévalo.

“Lo que sucedió es un accionar más a los cuales nos tiene acostumbrado el peronismo o el falso peronismo que se dedica a comprar las voluntades del voto popular, en vez de darle más derechos para que puedan acceder a un trabajo digno, que no estén precarizados, que no estén el sistema clientelar. Sino que por el contrario, que tengan salarios y jubilaciones dignas para que cada uno pueda disponer de su esfuerzo y con sus ingresos mantener a su familia. Hay que pensar en el progreso y el desarrollo humano”, afirmó el candidato de Juntos por el Cambio.

“Pido al juzgado federal, Miguel Contreras, la inmediata intervención con el secuestro de la mercadería, para que la impunidad de paso a la justicia y a la libertad”, reclamó Marchioli.

Además cargó contra la actual gestión de Gobierno y dijo que juega con la dignidad de la gente y no tienen perspectiva de Derechos Humanos.

En el video que compartió la oposición puede verse a un camión que esté domingo estaba lleno de bolsones alimentarios y que en principio correspondería a un proveedor de la municipalidad de la Capital. El vehículo con la leyenda “GarNor S.R.L. en lo que va del 2021 lleva más de $50 millones licitados”, manifestó Marchioli.

“Estamos a la vuelta del Instituto de la Comunidad en el pasaje Gutiérrez ubicado entre las calles Salta y Tucumán, nos cercamos porque no comunicaron que estaban bajando bolsones”, relató el candidato del arco opositor al momento que se acercó Elsa Arévalo.

“Con nosotros no tiene nada que hablar vaya, y hablé con el Partido Justicialista si quiere saber algo. A parte, en que lo afecta a usted”, dijo Elsa Arévalo al momento ser descubierta por Marchioli, quien le contestó que no se trata de afectar o no, sino que la entrega de bolsones con fines electoralistas es un delito federal. “Si fuera un delito federal no nos darían los bolsones, vaya y denuncie. A nosotros el Partido Juticialista no dio y nosotros solo entregamos. Es el colmo que ahora no nos dejan, ni trabajar. Llámalo a “Beto” Natella que venga”, se la escucho a la candidata del Frente de Todos en la filmación.