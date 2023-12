Juraron los nuevos diputados y Paola Fedeli asumió como presidenta de la Cámara

Este jueves, la Cámara de Diputados de Catamarca realizó su sesión especial para que juren los 20 legisladores electos en las elecciones del 22 de octubre, que tendrán mandato entre 2023 y 2027. Además, se eligió a Paola Fedeli de Unión por la Patria, para reemplazar a Cecilia Guerrero como presidenta de la Cámara.

Además de Fedeli, se decidió que María Argerich del oficialismo, sea la vicepresidenta de la Cámara baja.

En sus primeras palabras como flamante titular del cuerpo, Fedeli expresó su agradecimiento a los integrantes de todas las bancas por el apoyo recibido en la votación. "Me honra mucho que me acompañe Argerich en la fórmula para dirigir los destinos de la Cámara", afirmó para hacer énfasis en la necesidad de continuar trabajando en el marco del respeto, el diálogo y los consensos para beneficiar a las y los catamarqueños.

Las autoridades

En tanto, se eligieron los cargos de la Secretaría Parlamentaria, la Subsecretaría Parlamentaria, la Secretaría Administrativa y la Subsecretaría Administrativa. En este sentido, Rocío Luján continuará en el rol de secretaria Parlamentaria, mientras que Marta Elena Barot asumió como flamante secretaria Administrativa. En cuanto a la Subsecretaría Parlamentaria, estará a cargo de Ana Laura Frías mientras que en la Subsecretaría Administrativa se designó a Raúl Ricardo Montivero.

Bloques parlamentarios

Por otra parte, se informó quienes son las autoridades de los bloques parlamentarios. En este sentido, Gustavo Aguirre asumió la presidencia del Bloque Frente de Todos, acompañado por Cecilia Barros como vicepresidenta. Silvana Carrizo liderará el Bloque UCR, con Tiago Puente como vice, mientras que el Bloque del PRO estará encabezado por Enrique Cesarini acompañado por Natalia Saseta en la vicepresidencia. En tanto, Adrián Brizuela es el presidente del bloque La Libertad Avanza acompañado por Andrea Vallejos en la vicepresidencia.

Cómo quedó la Cámara de Diputados

En la nueva composición que tendrá la Cámara a partir del 10 de diciembre,

Unión por la Patria tendrá 23, por lo que mantendrá el quórum propio, y Juntos por el Cambio, que renovó tan solo cuatro de los siete diputados que puso en juego, continuará manteniendo su condición de primera minoría con 13 bancas.

Finalmente, La Libertad Avanza consiguió ingresar cinco legisladores propios.

Los que se van

En total son 12 los diputados que no continuará en la Cámara baja. Nueve que no renovaban sus bancas (Ramón Figueroa Castellanos, Cecilia Guerrero, Guillermo Marenco, Verónica Mercado, Analía Brizuela, Jorge Andersch y Julio Guzmán por Unión por la Patria; José Sosa por Juntos por el Cambio y Marina Andrada por Consenso Federal), y cinco que no lograron los votos suficientes para mantener sus escaños: Alejandro Páez, Luis Lobo Vergara y Juana Fernández.