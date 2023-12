Kicillof asumió su segundo mandato y criticó a Milei: "Las propuestas de Milei no conducen a una mejor economía"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora Verónica Magario juraron esta tarde nuevamente ante la Asamblea Legislativa reunida en la Cámara de Diputados provincial, con lo que darán inicio a su segunda mandato consecutivo de gobierno. Se espera que también esté presente la ahora exvicepresidenta, Cristina Kirchner.

Kicillof asumió su segundo mandato y criticó a Milei: “Lo que falta no se consigue con motosierra ni ajuste”. Y agregó: “Es imposible dar respuestas adecuadas con lo poco que recibimos. Nos toca recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra provincia”.

“Respetamos la voluntad popular pero tenemos que enfatizar que somos la cuna y el hogar de las pymes, de la industria, del campo. Necesitamos más y mejor infraestructura. Tenemos que defender lo que se consiguió y seguir trabajando por lo que falta. Esperamos que el gobierno nacional respete nuestras prioridades y las acompañe”, aseguró el Gobernador.

En la misma línea, Kicillof insistió: “Tenemos necesidades de todo tipo, ¿cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia sacándole los recursos que recibe? Sin federalismo no hay patria”. Y añadió: “Esperamos que algunas de las ideas esbozadas en materia de redistribución de recursos sea revisado. No queremos quedarnos sin los recursos que nos corresponden”.

Sobre el final de su discurso volvió a marcar diferencias con el Presidente y aseveró: “La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por las variables económicas. La libertad solo es posible si hay igualdad. La patria no se vende”. Y recordó las palabras del Arzobispo Jorge Ignacio Garcia Cuerva: “No hay libertad sin amor. Discutamos los planes económicos y el rol del Estado, pero por favor no discutamos la soberanía, la solidaridad, la certeza de que compartimos un destino común”.

El acto comenzó a las 18 ante los diputados y senadores de la provincia, y además participaron los miembros del gabinete, intendentes, legisladores nacionales, autoridades de religiosas, sindicales y de universidades. Allí, el mandatario bonaerense brindó un discurso en el que repasó los hitos de sus primeros cuatro años de gestión y planteó las metas para su nuevo mandato.

Después de la Jura, Axel Kicillof salió caminando y dio unas palabras a la militancia que se concentrará en la Plaza San Martín, que encuentra ubicada entre la Legislatura y la Casa de Gobierno. El gobernador bonaerense les tomará el miércoles juramento a los ministros de su gabinete.

Kicillof ganó las elecciones generales por el 45% de los votos y se impuso sobre Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) que sumó un 26.59%; Carolina Piparo (La Libertad Avanza), que llegó al 24,62% y Rubén “Pollo” Sobrero (Frente de Izquierda) que cosechó un 3,89%.

El nuevo gabinete de Axel Kicillof

Axel Kicillof anunció el sábado su nuevo gabinete y confirmó que Gabriel Katopodis estará al frente del Ministerio de Infraestructura y Silvina Batakis lo hará en Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Por su parte, Malena Galmarini podría ser la presidenta del Grupo Provincia.

En cuanto a Sergio Berni, como ya había anunciado semanas atrás, deja el Ministerio de Seguridad para asumir su banca como senador bonaerense. Desde el martes, supuesto lo llevará adelante Javier Alonso, que abandona su lugar como subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional.

Kicillof confirmó quienes lo acompañarán en su segunda gestión durante los próximos cuatro años a través de las redes sociales. Allí anunció la inclusión de la exministra de Economía que estará al frente del lugar que ocupaba Agustín Simone. En tanto, el exmandatario de Infraestructura de la Nación entrará en reemplazo de Leonardo Nardini, quien asumirá como intendente de Malvinas Argentinas.

Por su parte, Juan Martín Mena, quien se desempañaba como secretario de la Justicia de la Nación ocupará el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Julio Alak, que asumirá el próximo martes como intendente de la ciudad de La Plata.

Con respecto a la presidencia del Grupo Provincia, se propondrá a Malena Galmarini que viene de ocupar el mandato de AySA. Además, como nuevas incorporaciones, también se suman Cristina Álvarez Rodríguez como la nueva jefa de Asesores del Gobernador y Carlos Bianco como ministro de Gobierno.

En la publicación, donde afirmó que seguirá trabajando “sin descanso por los derechos y el futuro de las y los bonaerenses”, informó quienes seguirán en el mismo puesto de su gestión anterior. Por un lado, Andrés Larroque seguirá en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Pablo López continuará en Hacienda y Finanzas y Augusto Costa mantendrá su cargo en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Por otro lado, estableció que Nicolás Kreplak, Walter Correa y Alberto Sileoni seguirán en Salud, Trabajo y Cultura y Educación respectivamente.

Finalmente, continuarán Javier Rodríguez en el Ministerio de Desarrollo Agrario, Agustina Vila en la Secretaría General y Estela Díaz en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Por último, Comunicación Pública, Instituto Cultural y Transporte seguirán en las manos de Jesica Rey, Florencia Saintout y Jorge D'Onofrio.