Kicillof se sumó a la discusión por el Lenguaje Inclusivo y convocó a los alumnos a usarlo: "No nos van a explicar desde España cómo tenemos que habla

Axel Kicillifo, gobernador de la Provincia de Buenos Aires mantuvo su postura de defender el lenguaje inclusivo, contraria a la de su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y convocó a los estudiantes de su distrito a hablar como ellos deseen. “No nos gusta prohibir, digan lo que sientan” dijo Kicillof.

El mensaje fue durante un discurso en un acto llevado a cabo en Tecnópolis que el mandatario encabezaba. En el mismo, los estudiantes realizaron la promesa de lealtad a la Bandera. Allí, Kicillof les pidió a los jóvenes que se rebelen de la misma forma que lo había hecho Manuel Belgrano en la época de la revolución, y arengó a los estudiantes a que utilicen el lenguaje según ellos crean conveniente.

En este sentido, el mandatario dijo que “en la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere. A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuales son las palabras que usamos. No nos gusta prohibir, no gusta que puedan expresarse, que puedan ser libres, ser rebeldes cuando es por lo demás, decir lo que sienten y ser patriotas"

Cabe recordar que semanas atrás una funcionaria de Axel Kicillof, Susana Aguirre Ponce, jefa de Educación Pública del partido de Berisso, usó lenguaje inclusivo durante un acto escolar y recibió silbidos por ello.

El momento quedó grabado y fue compartido en redes sociales. En las imágenes audiovisuales, la funcionaria continuó con su discurso a pesar de que los abucheos y silbidos que recibía mientras daba un discurso en un acto también de la Bandera.

La polémica instaurada sobre el denominado lenguaje inclusivo en estos últimos días proviene a raíz de que semanas atrás, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, prohibió la utilización del mismo en las aulas. La medida alcanza tanto a establecimientos públicos como privados de los tres niveles obligatorios, y se sostiene bajo el argumento de que se busca eliminar barreras y evitar distorsiones en el aprendizaje.

Respecto a la referencia de Kicillof a España, apunta a la figura de la Real Academia Española, una de las instituciones culturales que se dedica a recabar y estudiar el uso de la lengua en las comunidades hispanohablantes.

Hace unos días, su director, Santiago Muñoz Machado, durante una visita en varios países sudamericanos, en el marco del lanzamiento de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, había sido consultado respecto a la polémica. Al respecto, señaló que "son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas" y agregó que "el tema del lenguaje inclusivo es "tanto un debate lingüístico como un debate político".

Charla Debate en la Facultad de Humanidad

Mientras tanto, la polémica, de vieja data en realidad, respecto al lenguaje inclusivo, ha repercutido también en la provincia de Catamarca. En este sentido, agrupaciones realizaron un comunicado de rechazo ante las medidas tomadas en CABA e invitaron a una charla debate en el patio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

El evento impulsado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores en el Frente de Izquierda, la Juventud Socialista y la agrupación Libre Diversidad, se denomina “Hola RAE, nosotres también existimos” y dará inicio esta miércoles a partir de las 17:30 horas.