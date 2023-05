Kulfas responsabilizó a Cristina Kirchner por la suba de precios

Rompió el silencio el exministro de Desarrollo Productivo, Matías kulfas, con fuertes críticas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a la que responsabilizó por la inflación. El exfuncionario dijo que durante los ocho años de mandatos presidenciales de la líder del Frente de Todos “no hubo ningún plan antiinflacionario” y que “más bien hubo una negación total del fenómeno”.

El exministro de Desarrollo Productivo fue echado del Gobierno hace casi un año, en medio de un escándalo por un mensaje off the record con críticas hacia la Vicepresidenta enviado desde el organismo que estaba a su cargo. El economista era muy resistido la líder del Frente de Todos y por La Cámpora.

Kulfas planteó que “en estos 16 años” no se hizo nada “para combatir la inflación”: “Durante los ocho años de Cristina no hubo ningún plan antiinflacionario, más bien hubo una negación total del fenómeno. Después vino Mauricio Macri y terminó con el doble. Y a Alberto le tocaron contextos uno peor que otro, y no llegó a plantear un plan de estabilización”.

El economista planteó que la inflación “se fue acelerando con la salida de la pandemia a nivel mundial”: “Hubo un desajuste internacional productivo que afectó a las commodities agrarias y comerciales, ni hablar después de la guerra de Ucrania”, en declaraciones a Radio con vos.

Las declaraciones más fuertes de Matías Kulfas