La agrupación Revolución Federal planeaba infiltrarse entre los militantes para atentar contra Cristina

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó una denuncia ante la Justicia y aportó nuevo material probatorio a partir de una investigación que podría vincular la agrupación Revolución Federal con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

A partir de unos audios de una conversación en Twitter Spaces que se dieron a conocer en el programa Minuto Uno, conducido por Gustavo Sylvestre, todo parece indicar que Jonathan Morel, vocero y creador de Revolución Federal junto a Leonardo Sosa, quedará muy complicado.

"Veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'Lástima que a mí ya me conocen la cara'. Porque si no, ¿sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje? Yo te juro, si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y, en cuanto puedo, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", se lo escucha decir a Morel en uno de los audios.

En otro fragmento, el joven de 23 años que confesó haber llevado la guillotina y las antorchas a Plaza de Mayo se refiere a Máximo Kirchner: "¿Pasás todos los días por la casa de Máximo? Cierto que sos de Santa Cruz. ¿Cómo nos los mataste, boludo?".

También habló del presidente, Alberto Fernández. "Si viaja en auto, me planto en cualquier lado y que me pisen. Se lo abollo, se lo prendo fuego, pero viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo. Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle. En algunos años se que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria", concluye el audio.