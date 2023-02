La Asociación Bancaria anunció un paro nacional de 24 horas "en defensa del salario"

El secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, anunció un paro de 24 horas durante el mes de febrero, sin precisar la fecha, tras reunirse "en defensa del salario" y en rechazo a la "postura provocadora de las cámaras empresariales", en el marco de la negociación paritaria que llevan adelante.



"En la reunión de Secretariado Nacional de la Asociación Bancaria realizada en el día de la fecha y haciendo uso de las facultades otorgadas por el Plenario de Secretario Generales, se resolvió realizar un paro nacional de 24 horas durante el mes de febrero", informó la entidad gremial a través de un comunicado.



Asimismo, manifestaron la necesidad de "respuestas a todos los planteos efectuados durante las tres audiencias paritarias que se llevaron a cabo hasta el momento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación" y señalaron "entre ellos, nuestra actualización salarial, cerrar la paritaria del 2022 y la correspondiente al presente año, además de solucionar urgentemente el tema de impuesto a las ganancias".



"Esperamos que las cámaras empresarias recapaciten y traigan este jueves a la nueva audiencia convocada por el Ministerio, una propuesta que contemple y satisfaga todas las necesidades de las y los trabajadores Bancarios", completó el comunicado del gremio.



En otro comunicado difundido más temprano, que llevó el título "Queremos respuestas, estamos hartos", la Asociación Bancaria había advertido la posibilidad de adoptar "medidas de fuerza en defensa del salario y de nuestros derechos".



"Ante la postura provocadora de las cámaras empresariales, que siguen sin entender las necesidades de las y los trabajadores bancarios, el Plenario de Secretarios Generales de la Asociación Bancaria, facultó al Secretariado Nacional a tomar las medidas que sean necesarias en defensa del salario y los legítimos derechos que nos corresponden", señalaron en ese texto.



En ese marco, anunciaron la reunión convocada en la fecha "a los efectos de definir el alcance y fijar la fecha de las medidas de fuerza que inexorablemente tendrán lugar, durante el mes de febrero".



"Seguimos sin tener respuestas satisfactorias de parte del sector empresario en la audiencia paritaria realizada en el día de la fecha. Las cámaras bancarias siguen sin oír a los trabajadores y trabajadoras, mientras que el tiempo sigue pasando y el poder adquisitivo de nuestro salario se ve afectado día a día", informó la AB.



El gremio que representa a los trabajadores bancarios también se refirió al impuesto a las Ganancias y reafirmó que "para este sindicato el salario no es ganancia".



"Con respecto al impuesto a las Ganancias, -añadieron- partiendo de la premisa que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, necesitamos empezar a transitar un camino que permita, de una vez por todas, lograr un alivio para quienes pagan este tributo".



Y propusieron que "como esto no se resuelve con una reforma legislativa en tiempo y forma, es necesario y legítimo nuestro reclamo que, en esta emergencia, las entidades bancarias se hagan cargo de una compensación".