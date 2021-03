Con el objetivo de abordar las políticas públicas y cambios culturales en pos de una mayor igualdad y equidad económica entre hombres y mujeres, desde el Instituto Moisés Lebensohn se llevó adelante el conversatorio sobre "Desigualdad laboral entre mujeres y varones y políticas públicas".

En este marco, la coordinadora Federal del Observatorio de Género del Lebensohn y dirigente en la Provincia Vilma Chayle consideró que la desigualdad laboral es un tema en el que se viene trabajando, y buscando poner en la agenda pública y políticas de Estado.

"Si hablamos de situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres, mucho tiene que ver la autonomía económica, por eso es necesario replantear no sólo la desigualdad laboral, sino también las políticas públicas para poder cambiar una realidad que se vive" planteó Chayle subrayando que "la autonomía económica de las Mujeres previene de alguna manera la violencia intrafamiliar".

Para Chayle, el tema debe ser abordado tanto por hombres como mujeres y una lucha conjunta, teniendo una mirada de igualdad y con perspectiva de género, para cambiar realidades.

De igual manera hizo alusión a que el Estado capacite a todos en igualdad para socializar la oferta laboral sin discriminación de género.

"La pandemia ha dejado en evidencia el desempleo de las mujeres, marginadas a tareas domésticas. La inserción laboral de las mujeres es el puntapié inicial para luchar contra la pobreza, el desarrollo de los pueblos y las empresas" sostuvo al tiempo de subrayar que "no estamos pensando políticas de inserción laboral de la mujer en distintos ámbitos y rubros más allá de los administrativos o atención comercial".

A su tiempo indicó que "El mismo estado propone ciertos planes que terminan siendo coyunturales y que limitan a la mujer llevándola muchas veces a la precarización laboral", y profundizó diciendo que "Las respuestas del Estado terminan siendo políticas de cartón y muchas mujeres en el interior de la provincia o la Ciudad, no pueden salir de situaciones de violencia tremendas por no gozar de autonomía económica y no sólo de un sueldo, sino de poder acceder a créditos u otras posibilidades".

