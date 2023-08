La Cámara de Diputados tenía una sesión hoy, pero la suspendieron

Hoy miércoles y como todas las semanas, se esperaba que la Cámara de Diputados realice una nueva sesión, pero el efecto PASO llegó al Poder Legislativo, ya que no hubo Labor Parlamentaria y no se sesionó.

Debido a la falta de actividad en el establecimiento, diferentes candidatos opositores como los oficialistas realizaron una recorrida en el centro capitalino para contar sus propuestas.

Ayer la Comisión de Labor Parlamentaria debía definir el temario propuesto para la décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Actividad que no se llevó a cabo ya que no hubo Labor, por esto, sin temas a debatir, los legisladores no sesionaron en la jornada de este miércoles.