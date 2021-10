La CGT local recuerda el 17 de Octubre: "A 76 años del despertar de la conciencia social"

“Era el subsuelo de la Patria sublevado (?) Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación”, así recuerda la Confederación General del Trabajo de la provincia la fecha central del peronismo. Según la organización encabezada por Leonardo Burgos y Roberto González los "trabajadores y trabajadoras movilizados espontáneamente, sin aparatos partidarios, en la mayor movilización de la historia argentina. La lógica y el sentimiento peronista resumen en esta frase el inicio de aquel histórico día que marcara a fuego la historia popular argentina y el movimiento peronista".

Luego agregan "una vez más, como desde hace 76 años todo pueblo argentino a través del movimiento obrero conmemora este El 17 de octubre el despertar de la conciencia nacional, demostrando a lo largo de la historia la indeclinable lucha por los derechos populares, enfrentando en el devenir de los tiempos y sosteniendo las conquistas sociales alcanzadas. Los tiempos son otros, el país enfrenta otras realidades, una pandemia castiga al mundo y en ese contexto la Confederación General del Trabajo ? CGT - estuvo y esta con la Lealtad de siempre al frente de estas batallas, puso a disposición de las autoridades sanitarias las clínicas pertenecientes a las obras sociales sindicales, hoteles y demás servicios de asistencia, los trabajadores argentinos organizados asumieron el compromiso que la epidemia impone".

Seguidamente sostienen que la "construcción social cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada y la aprecian no los que la denigran, sino los obreros y trabajadores que la sienten. Esta construcción social, que sólo los trabajadores valoran en su verdadero alcance, debe ser también defendida por ellos en todos los terrenos, y en el marco de esta crisis sanitaria, los sindicatos están demostrando que, como instituciones, no solo están al servicio de sus afiliados, sino a la asistencia de la sociedad en su conjunto".

Finalmente la Confederación General del Trabajo local en esta fecha tan sensible para el sentimiento peronista "y de las masas populares" dice también que esta fecha "refleja el sentimiento peronista el cual no se puede graficar, porque es un sentimiento que se transmite, abraza en este día a todo el pueblo catamarqueño".