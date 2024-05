La CGT salió a la calle para reclamar contra la política económica del Gobierno nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este miércoles 1 de mayo una movilización en el Día del Trabajador y Trabajadora, a pocos días del segundo paro general desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, convocado para el 9 de mayo, y luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Bases.

El lema de la marcha de este miércoles fue "La Patria no se vende". La concentración comenzó a las 10 de la mañana en la avenida Independencia y Defensa y se movilizó hasta el monumento al Trabajo, en la avenida Paseo Colón al 800.

"La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo", había adelantado el cotitular de la CCT Héctor Daer, quien está al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA).

En ese marco, y con su plan de lucha aún latente, la central obrera también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro nacional en contra del Gobierno.

En cuanto a la convocatoria al paro general, Daer sostuvo: "Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó.

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.

"Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata", remarcó Daer.

Entre los presentes en la convocatoria estuvo el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, quien se movilizó junto a su gremio.

Durante la marcha, Cavalieri destacó que "nos encontramos en un momento crítico donde el estancamiento de la actividad económica pone en riesgo los puestos de trabajo y el bienestar de los trabajadores. Es vital que permanezcamos unidos y firmes en la defensa de nuestros derechos laborales".

"La unidad de los trabajadores es nuestra principal fortaleza ante estas momentos complejos". En este sentido, resaltó la importancia de "trabajar para superar los obstáculos y construir un futuro más próspero y equitativo para todos", dijo el gremialista.