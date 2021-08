La concejal de Saujil participó de encuentro de Concejalas

La presidenta del Concejo Deliberante de Saujil, Rosana Solohaga participó del encuentro en la histórica Quinta Presidente Juan Domingo Perón en San Vicente dónde se llevó a cabo el encuentro de concejalas de todo el país y en la que presidió la primera candidata a diputada nacional Victoria Toloza Paz.



Participaron la Presidenta de Agua y Saneamiento Argentino Malena Galmarini, la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Bs As y la candidata a Diputada Nacional Victoria Toloza Paz.



Solohaga participó en representación de la red de Concejalas de Catamarca y en dicho encuentro conversó con Concejalas de diversas ciudades y provincias dónde el común denominador fué la comunión de experiencias personales, militancia en cada uno de los territorios y especialmente la de trabajar por los derechos de todas las mujeres argentinas desde Ushuaia a Jujuy.



El encuentro de la red de las concejalas sirvió fundamentalmente para trabajar en la fortaleza, hacer fuerte este espacio de militancia y acompañar las políticas públicas que llevan adelante el presidente Alberto Fernández y la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Para mí fué muy importante participar de este encuentro donde pude encontrarme con compañeras concejalas de todo el país y saludar a la primer candidata a diputada nacional por la provincia de Bs As Victoria Toloza Paz".



Solohaga agregó "no tengo dudas que vamos a continuar conquistando a los argentinos, porque expresamos la cercanía, la solidaridad y la empatía con todas y todos".



Asimismo la presidenta del Concejo Deliberante de Saujil definió "no tengo dudas que primero en las PASO y luego en las generales vamos a recibir un fuerte apoyo porque el peronismo está siempre dando más y mejores derechos tal cual nos enseñó primero Evita y ahora Cristina".



Por último, la candidata a diputada nacional de la provincia de Bs As Victoria Toloza Paz expresó "seguimos trabajando a pesar de la pandemia" y añadió "tenemos un enorme desafío que es la de continuar transformando la vida de todas y todos".



"Las mujeres somos defensoras y militantes de los derechos colectivos, porque no hay que olvidarse que siempre el peronismo recibió un país destruido" en clara referencia al estado endeudado y privado de derechos que dejó Macri y juntos por el cambio y continúo "somos expresamos y somos el abrazo de amor mientras que ellos son el desamor" concluyó Victoria Toloza Paz