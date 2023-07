La Corte Suprema rechazó intervenir en el planteo contra la candidatura de Jorge Macri

La Corte Suprema de Justicia rechazó intervenir en el planteo contra la candidatura de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño tras las impugnaciones por no cumplir con los requisitos de domicilio previstos en la Constitución porteña.

“Se resuelve declarar que la presente causa es ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación”, dice el fallo que el máximo tribunal de Justicia dio a conocer este martes.

Los integrantes de la Corte se expidieron en el mismo sentido de lo dictaminado la semana pasada por el procurador general interino, Eduardo Casal. Coinciden en que la Justicia porteña debe resolver las impugnaciones a la candidatura del actual ministro de Gobierno de la gestión de CABA.

El fallo, que consta de ocho páginas, fue firmado por tres de los cuatro jueces de la Corte: el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no votó debido a un pedido de licencia que se hizo efectivo este martes. El planteo contra la candidatura de Jorge Macri resalta que no cumple con los cinco años de residencia en la Ciudad que la Constitución porteña les exige a quienes quieren ser jefe de gobierno y no nacieron en el distrito. En 2019, el primo del expresidente logró en las urnas su último mandato como intendente de Vicente López, donde entonces tenía domicilio.

El 3 de julio pasado, el Tribunal Electoral porteño habilitó a Jorge Macri a competir en la Ciudad de Buenos Aires. Su argumento fue que el funcionario porteño cumple con el requisito de haber residido en la Ciudad “los cinco años anteriores a la fecha de elección”, y sostuvo que la exigencia no plantea que hayan sido los inmediatamente anteriores y que, por el contrario, pueden haber sido otros cinco años. Afirman que Jorge Macri vivió en CABA entre 1981 y 2006.

El fallo fue recurrido la semana pasada ante el Tribunal Superior porteño por Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad.

El argumento de la Corte para declararse incompetente

Según los jueces, la Corte “reiteradamente” ya sentó postura sobre situaciones similares y determinó que su intervención puede producirse “cuando la acción entablada se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa”.

Argumentaron que, en el caso de Jorge Macri ,“no se configura una cuestión federal predominante que determine la competencia originaria de esta Corte”.

En sintonía con la anterior resolución de Casal, el máximo tribunal remarcó que “el pleito exige en forma ineludible interpretar cláusulas constitucionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculadas con las condiciones requeridas para ser electo como titular del Poder Ejecutivo local, asunto que concierne a su procedimiento jurídico político de organización, es decir, a un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local”.