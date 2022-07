La diputada Alicia Paz afirmó que el radicalismo puede devolver la esperanza a los catamarqueños

La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana recordó al fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, al cumplirse este viernes 1 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Durante el acto que se desarrolló en la plazoleta que lleva el nombre del iniciador del Radicalisnmo, con la presencia de las autoridades partidarias y de los diferentes sectores, la diputada fue una de las oradoras y en su discurso convocó a seguir el legado de Alem, “abrazando su espíritu indómito”.

“Nuestro partido cuenta con hombres y mujeres valiosos, capaces de devolver a nuestros comprovincianos la esperanza, es por ello que tenemos el desafío, en razón de la situación por la que estamos atravesando, de tener la capacidad de escucha y de acompañamiento a tantos catamarqueños inmersos en la desesperanza”.

En otro tramo, Paz de la Quintana sostuvo que la crisis inflacionaria, sanitaria y educativa entre otras, hace que aparezcan nuevos problemas en la provincia y en el país.

Por ello considero que la UCR tiene que ser el impulsor, apoyándose en los principios y valores de su fundador para devolver a la sociedad lo que hoy no tiene. “A Leandro Alem, los fracasos no lo doblegaron, no era un resentido, no estaba intoxicado por el odio ni el rencor”.

Recordó al creador del Radicalismo como un revolucionario y trajo a la memoria un discurso pronunciado por Alem en agosto de 1890, pocos días después de la Revolución del Parque: “La obra de la Unión Cívica debe ser continuada con la misma actividad y energía del presente, porque el rayo de luz espiritual que el Creador ha impreso sobre nuestras frentes como nación, nos impone sagrados y altos deberes en el concierto humano, siendo nuestra tradición gloriosa; y si nuestros padres han contribuido con sus esfuerzos a la conquista del derecho y de la libertad en una gran parte del continente sudamericano, nosotros tenemos el derecho y el deber de enseñar y difundir ese derecho, perfeccionándonos de día en día, constituyendo una fuerza de enseñanza y de fe inspiradora para todos los pueblos. Porque nuestra vida política debe ser un certamen de honor y de competencia; y cuando nos hayamos organizado bajo esos severos preceptos morales y hayamos ocupado el puesto que nos está señalando en la marcha del mundo, recién entonces podremos experimentar la dulce y retempladora melancolía que produce la conciencia del deber cumplido en su mas alto concepto”.

Al finalizar, la diputada sostuvo que hoy, a la distancia, esas palabras cobran una mayor importancia “y nos obliga a redoblar los esfuerzos en pos de una Catamarca y Argentina mejor”.