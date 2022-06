La diputada Cecilia Moreau cruzó a Martín Guzmán: "Necesitamos un ministro más humano"

Cecilia Moreau, diputada nacional del Frente de Todos, se refirió este miércoles 1 de junio a las profundas diferencias latentes en la coalición oficialista y criticó al ministro Martín Guzmán, tras afirmar ante un móvil de LN+ que hace falta un funcionario con "más barrio" para conducir la cartera de Economía. También le dirigió un mensaje al presidente Alberto Fernández: "No es la única palabra dentro de este espacio".

En diálogo con LN+, la legisladora Moreau, afín a los sectores del kirchnerismo que responden a Máximo Kirchner, cuestionó al Gobierno Nacional y expuso la necesidad de incorporar "a otros actores" en la mesa de decisiones.

"Alberto es el presidente que eligió este espacio político y los argentinos. No es la única palabra dentro de este espacio. Hay otros actores que deben ser escuchados y tenidos en cuenta. No hay que seguir analizando, hay que hacer. Hay que tomar medidas más concretas", sostuvo durante el reportaje conducido por Paulino Rodríguez y Eleonora Cole.

Si bien reconoció que Martín Guzmán asumió un "rol importante" en la firma del acuerdo con el FMI, la diputada no ocultó sus críticas hacia la gestión del economista.

"Yo creo que Martín (Guzmán) cumplió una etapa en lo que fue el acuerdo que se firmó con el Fondo, con un rol importante. Me parece que el gobierno necesita incluir en la mesa de decisiones sobre esta construcción de este camino a otros actores, incluso que no son de nuestro espacio político. Estamos muy complicados, el mundo está patas para arriba y el país también. No alcanza con un ministro, hace falta una cosa más potente”, aseveró.

En sintonía con lo anterior, Moreau destacó el trabajo coordinado desde el Congreso para asistir al ministro Guzmán con medidas vitales como la actualización de Ganancias y el Salario Mínimo. Sin embargo, a pesar del apoyo del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y de Máximo Kirchner, "falta dinamismo", observó Moreau.

"Estamos intentando generar herramientas, pero falta dinamismo", deslizó la legisladora, atribuyendo dichas falencias a los funcionarios afines al albertismo.

"No hay que tenerle miedo a los cambios de nombre"

Alberto Fernández y Martín Guzmán

La diputada aclaró que dada la situación de "desgaste" de la gestión del ministro Guzmán, no habría que descartar un recambio en la cartera de Economía.

“No hay que tener miedo a los cambios de nombres ni aferrarse a las personas cuando uno en definitiva está de paso. No está bueno. Estamos todos preocupados. Un cambio está bien, si es un cambio para políticas más certeras. En eso ya Martín tiene un poquito de desgaste por lo que significó la pandemia, el acuerdo con el Fondo”, graficó.

A continuación, Cecilia Moreau criticó la formación del titular de economía y planteó la necesidad de un "ministro más humano".

“Se requiere una cosa que tenga que ver con un ministro más humano, más social, más político”, detalló a LN+.

“Viene de una formación distinta. Viene con mucha formación, pero distinta. Por ahí estuvo muchos años fuera del país... con más barrio, digamos”.

En cuanto a los posibles reemplazantes de Guzmán, la legisladora evitó mencionar nombres específicos, pero aclaró: “Que se busquen tres o cuatro temas para ponernos de acuerdo y salir adelante —sobre la mesa del FdT que propone—. Y ponernos de pie sobre esos temas. A partir de ahí, los posibles nombres para el gabinete van a surgir solos”, advirtió.