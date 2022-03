La diputada Silvana Carrizo se refirió al inicio de las clases: "La Educación de Catamarca está en crisis"

Este miércoles tuvo lugar el reinicio de las clases en nuestra provincia, con la particularidad de volver a contar con la presencialidad plena luego de dos años. En el marco de esta situación, la diputada Silvana Carrizo realizó una serie de declaraciones en las que remarcó que “la política educativa del Gobierno Provincial fracasó” y que "los edificios escolares no están en condiciones para dar inicio a un ciclo lectivo”.

Desde un primer momento, denunció: “No se pensó de manera estratégica la vuelta a clases”. A continuación, se refirió a la importancia de contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado, ya que esto “es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados”.

En este sentido apuntó a que “se desaprovechó el tiempo de la no presencialidad para recuperar la infraestructura escolar, con el fin de facilitar el acceso de los estudiantes al sistema escolar y mejorar su rendimiento”.

Por otra parte habló de la situación de las escuelas durante los dos años pasados, en los que algunos establecimientos “se abrieron solamente para repartir módulos alimenticios y entregar tareas”, mientras que otros “vieron sus edificios, ya vetustos, prácticamente desmoronarse”.

En cuanto a los docentes, destacó su labor: “Sostuvieron, con las pocas herramientas que tenían, la virtualidad”.

Frente a todo esto recalcó que “dos años valiosos para acondicionar y preparar el regreso fueron desaprovechados” y que “la falta de infraestructura adecuada es, en muchos lugares, la razón para no retornar en un 100% a la presencialidad”.

Finalmente, cerró tajante: “Hay una realidad que ya no se puede tapar con las manos: la política educativa del Gobierno Provincial fracasó. No se colocaron delante de los acontecimientos, no planificaron, no atendieron las diversidades del contexto. El bloque de los Diputados Radicales realizó un informe de diagnóstico de la situación de las escuelas de la provincia, la Ministra no quiso recibirnos. No quiso articular y generar consensos. La Educación de Catamarca está en crisis”.